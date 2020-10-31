Циркуляционный насос Вихрь ЦН-25-4 (68/7/1)

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|Официальная гарантия производителя — 1 год
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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Вихрь
|Тип товара
|Насосы
|Тип поверхностного насоса
|циркуляционный
|Диаметр разъема соединения
|1.5 дюйм.
|Качество воды
|чистая
|Максимальная температура воды
|110°C
|Максимальный напор
|4 м
|Минимальная температура воды
|–10°C
|Минимальная температура окружающей среды
|–10°C
|Плавный пуск двигателя
|нет
|Потребляемая мощность
|72 Вт
|Пропускная способность
|3 куб.м/час
|Размер фильтруемых частиц
|0.1 мм
|Режущая насадка
|нет
|Длина, см
|20
|Ширина, см
|16
|Высота, см
|14.5
|Вес, кг
|3
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