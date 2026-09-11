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Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-2CD2443G2-I 2MM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-2CD2443G2-I 2MM

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Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-2CD2443G2-I 2MM - фото 1
Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-2CD2443G2-I 2MM - фото 2
Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-2CD2443G2-I 2MM - фото 3
Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-2CD2443G2-I 2MM - фото 4
Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-2CD2443G2-I 2MM - фото 5
Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-2CD2443G2-I 2MM - фото 6
Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-2CD2443G2-I 2MM - фото 7
Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-2CD2443G2-I 2MM - фото 8
Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-2CD2443G2-I 2MM - фото 9
Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-2CD2443G2-I 2MM - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
  • Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-2CD2443G2-I 2MM - фото 1
  • Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-2CD2443G2-I 2MM - фото 2
  • Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-2CD2443G2-I 2MM - фото 3
  • Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-2CD2443G2-I 2MM - фото 4
  • Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-2CD2443G2-I 2MM - фото 5
  • Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-2CD2443G2-I 2MM - фото 6
  • Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-2CD2443G2-I 2MM - фото 7
  • Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-2CD2443G2-I 2MM - фото 8
  • Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-2CD2443G2-I 2MM - фото 9
  • Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-2CD2443G2-I 2MM - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 510366
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеокамера
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
500

Описание товара Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-2CD2443G2-I 2MM

Профессиональное устройство, используемое в системах видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-2CD2443G2-I 2MM




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеокамера
Описание
Профессиональное устройство, используемое в системах видеонаблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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