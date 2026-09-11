Коммутатор Aten CL6708MW-ATA-RG
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
199 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 505874
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х67х13
Вес, кг.
16.6
Описание товара Коммутатор Aten CL6708MW-ATA-RG
Интегрированный KVM-коммутатор с широкоэкранным Full HD ЖК-монитором диагональю 17.3 и интерфейсом DVI. Эксклюзивная светодиодная подсветка — разработана компанией ATEN для улучшения освещения клавиатуры и тачпад-панели в условиях низкой освещенности. Регулируемая глубина при монтаже в стойку. Высочайшее качество видео – разрешение до 1920 x 1080 @ 60 Гц, DDC2B.
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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