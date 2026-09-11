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Мышь Defender Optical Storm Elite Redragon (77853) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Defender Optical Storm Elite Redragon (77853)

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Мышь Defender Optical Storm Elite Redragon (77853) - фото 1
Мышь Defender Optical Storm Elite Redragon (77853) - фото 2
Мышь Defender Optical Storm Elite Redragon (77853) - фото 3
Мышь Defender Optical Storm Elite Redragon (77853) - фото 4
Мышь Defender Optical Storm Elite Redragon (77853) - фото 5
Мышь Defender Optical Storm Elite Redragon (77853) - фото 6
Мышь Defender Optical Storm Elite Redragon (77853) - фото 7
Мышь Defender Optical Storm Elite Redragon (77853) - фото 8
Мышь Defender Optical Storm Elite Redragon (77853) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
  • Мышь Defender Optical Storm Elite Redragon (77853) - фото 1
  • Мышь Defender Optical Storm Elite Redragon (77853) - фото 2
  • Мышь Defender Optical Storm Elite Redragon (77853) - фото 3
  • Мышь Defender Optical Storm Elite Redragon (77853) - фото 4
  • Мышь Defender Optical Storm Elite Redragon (77853) - фото 5
  • Мышь Defender Optical Storm Elite Redragon (77853) - фото 6
  • Мышь Defender Optical Storm Elite Redragon (77853) - фото 7
  • Мышь Defender Optical Storm Elite Redragon (77853) - фото 8
  • Мышь Defender Optical Storm Elite Redragon (77853) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 505773
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
Габариты (ШxВxД), мм
65х41х127
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
218

Описание товара Мышь Defender Optical Storm Elite Redragon (77853)

Игровая мышь для профессионалов! Великолепный оптический сенсор Pixart 3389, качественные переключатели Huano, невероятно гибкий и прочный кабель. Игровое программное обеспечение, красивая подсветка и прекрасное соотношение «цена/качество» делают эту модель прекрасным выбором!

Отзывы о товаре Мышь Defender Optical Storm Elite Redragon (77853)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
Габариты (ШxВxД), мм
65х41х127
Страна производитель
Китай
Описание
Игровая мышь для профессионалов! Великолепный оптический сенсор Pixart 3389, качественные переключатели Huano, невероятно гибкий и прочный кабель. Игровое программное обеспечение, красивая подсветка и прекрасное соотношение «цена/качество» делают эту модель прекрасным выбором!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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