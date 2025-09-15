Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб.
В наличии
Код товара: 505117
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
560 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
72х42х134
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х5
Вес, г.
260
Описание товара Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344)
Специальные бесшумные кнопки обеспечивают комфортный игровой процесс без звука кликов как для самого геймера, так и для его окружения. Возможность оперативного переключения 4 режимов DPI позволяет подбирать подходящее разрешение для различных игровых задач. Расположенные на боковой поверхности клавиши навигации будут полезны не только в играх, но и при работе с офисными приложениями или серфинга в интернете. Корпус мыши выполнен из софт-тач пластика. Мягкое приятное на ощупь, бархатистое покрытие выглядит стильно, красиво и эффектно как с включенной, так и выключенной подсветкой.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
72х42х134
Страна производитель
Китай
Специальные бесшумные кнопки обеспечивают комфортный игровой процесс без звука кликов как для самого геймера, так и для его окружения. Возможность оперативного переключения 4 режимов DPI позволяет подбирать подходящее разрешение для различных игровых задач. Расположенные на боковой поверхности клавиши навигации будут полезны не только в играх, но и при работе с офисными приложениями или серфинга в интернете. Корпус мыши выполнен из софт-тач пластика. Мягкое приятное на ощупь, бархатистое покрытие выглядит стильно, красиво и эффектно как с включенной, так и выключенной подсветкой.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Достоинства:
Комментарий:
это супер беззвучная мышь, я даже среди дорогих не могла найти такую тихую. колёсико нажимается с небольшим щелчком, но уровень его шума все равно ниже чем на остальных мышах, которые у меня были. немного раздражает угловатость. играть не пробовала, но для работы, связано с постоянными кликами - просто находка. вес 114г PS очень не хватает платформы для мизинца, он трется о коврик..
Достоинства:
Комментарий:
мышка, полное гавно плюс доставка задержка на 4дня
Достоинства:
Комментарий:
Норм. Жаль, что нельзя управлять подсветкой. Боковые кнопки клацают как на обычной мышке, хорошо, что ими пользоваться редко надо.
Достоинства:
Комментарий:
быстро перестала работать левая клавиша, месяца через 2
Достоинства:
Комментарий:
Всем хороша, но, в отличие от всех предыдущих мышек, тут при выключенном ноутбуке продолжает работать подсветка. Это конечно не жопа, но каждый раз отключать мышь от ноутбука раздражает.
Достоинства:
Комментарий:
Сын сразу отжал, реально бесшумная и помимо всего прокаченая, по его словам.
Достоинства:
Комментарий:
за эту цену норм. уехал на выходные в другой район города. магазинов рядом не было, эту привёз курьер в этот же день
Достоинства:
Комментарий:
Сломалась через пол года, левый клик стал работать через раз. При зажатой кнопке, сбрасывает выделение. Зато бесшумная и приятная на ощупь.
Достоинства:
Комментарий:
случайно как-то купил несколько лет назад эту модель и крайне понравилось. когда первую пришлось выкидывать (5 лет работала, стала залипать правая кнопка, покупал в днс) то точно такую же захотел. бесшумные кнопки топ
Достоинства:
Комментарий:
неплохая мышь за эти деньги, красивая. пользуюсь уже почти год наверное. иногда бывает колесико как-то лагает, но это редко и за эти деньги простительно
Достоинства:
Комментарий:
Кайфовая . Купила две. Работают уже год. Дома и на работе. Нравится нажатие. И матовое покрытие
Достоинства:
Комментарий:
Мышка просто отличная. Отклик, скорость на высоте. Действительно бесшумная, приятная на ощупь, нажатия внятные. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
левая кнопка отлетела очень быстро, гей меры, готовьтесь что она отлетит в самый нужный момент
Достоинства:
Комментарий:
мышка норм , самоё то что я хотел и сенса норм и очень тихая , громкий только колесик но это точно не минус
Достоинства:
Комментарий:
Большая, с подсветкой, длинный провод. Супер мышка!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая бюджетная игровая мышь, брал сыну 12 лет для игр на ПК, за такую цену все прекрасно.
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо. Расстроило, что нельзя выбрать конкретный цвет подсветки. Она постоянно меняется и при слабом освещении в комнате эта гирлянда очень раздражает глаза.
Достоинства:
Комментарий:
Отвратительное качество, через пару месяцев сломалось колесико. Да и подсветка раздражает глаза -лампочка светит прямо в глаз. Больше никогда не буду покупать мыши этого производителя
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену отличная мышь, действительно практически никаких звуков не издает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная бюджетная мышь. За такую цену даже сказал бы идеальная
Достоинства:
Комментарий:
бесшумное нажатие клавиш сперва даже подумал что сломанная)))
Достоинства:
Комментарий:
нет двойного клика, подсветка не настраивается, под большую ладонь довольно удобная. мне для повседневных задач подходит
Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344) - стоимость товара 560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344)
Достоинства:
Комментарий:
это супер беззвучная мышь, я даже среди дорогих не могла найти такую тихую. колёсико нажимается с небольшим щелчком, но уровень его шума все равно ниже чем на остальных мышах, которые у меня были. немного раздражает угловатость. играть не пробовала, но для работы, связано с постоянными кликами - просто находка. вес 114г PS очень не хватает платформы для мизинца, он трется о коврик..
Достоинства:
Комментарий:
мышка, полное гавно плюс доставка задержка на 4дня
Достоинства:
Комментарий:
Норм. Жаль, что нельзя управлять подсветкой. Боковые кнопки клацают как на обычной мышке, хорошо, что ими пользоваться редко надо.
Достоинства:
Комментарий:
быстро перестала работать левая клавиша, месяца через 2
Достоинства:
Комментарий:
Всем хороша, но, в отличие от всех предыдущих мышек, тут при выключенном ноутбуке продолжает работать подсветка. Это конечно не жопа, но каждый раз отключать мышь от ноутбука раздражает.
Достоинства:
Комментарий:
Сын сразу отжал, реально бесшумная и помимо всего прокаченая, по его словам.
Достоинства:
Комментарий:
за эту цену норм. уехал на выходные в другой район города. магазинов рядом не было, эту привёз курьер в этот же день
Достоинства:
Комментарий:
Сломалась через пол года, левый клик стал работать через раз. При зажатой кнопке, сбрасывает выделение. Зато бесшумная и приятная на ощупь.
Достоинства:
Комментарий:
случайно как-то купил несколько лет назад эту модель и крайне понравилось. когда первую пришлось выкидывать (5 лет работала, стала залипать правая кнопка, покупал в днс) то точно такую же захотел. бесшумные кнопки топ
Достоинства:
Комментарий:
неплохая мышь за эти деньги, красивая. пользуюсь уже почти год наверное. иногда бывает колесико как-то лагает, но это редко и за эти деньги простительно
Достоинства:
Комментарий:
Кайфовая . Купила две. Работают уже год. Дома и на работе. Нравится нажатие. И матовое покрытие
Достоинства:
Комментарий:
Мышка просто отличная. Отклик, скорость на высоте. Действительно бесшумная, приятная на ощупь, нажатия внятные. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
левая кнопка отлетела очень быстро, гей меры, готовьтесь что она отлетит в самый нужный момент
Достоинства:
Комментарий:
мышка норм , самоё то что я хотел и сенса норм и очень тихая , громкий только колесик но это точно не минус
Достоинства:
Комментарий:
Большая, с подсветкой, длинный провод. Супер мышка!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая бюджетная игровая мышь, брал сыну 12 лет для игр на ПК, за такую цену все прекрасно.
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо. Расстроило, что нельзя выбрать конкретный цвет подсветки. Она постоянно меняется и при слабом освещении в комнате эта гирлянда очень раздражает глаза.
Достоинства:
Комментарий:
Отвратительное качество, через пару месяцев сломалось колесико. Да и подсветка раздражает глаза -лампочка светит прямо в глаз. Больше никогда не буду покупать мыши этого производителя
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену отличная мышь, действительно практически никаких звуков не издает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная бюджетная мышь. За такую цену даже сказал бы идеальная
Достоинства:
Комментарий:
бесшумное нажатие клавиш сперва даже подумал что сломанная)))
Достоинства:
Комментарий:
нет двойного клика, подсветка не настраивается, под большую ладонь довольно удобная. мне для повседневных задач подходит