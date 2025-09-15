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Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344)

22 Отзывы
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Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344) - фото 1
Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344) - фото 2
Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344) - фото 3
Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344) - фото 4
Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344) - фото 5
Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344) - фото 6
Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344) - фото 7
Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344) - фото 8
Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344) - фото 9
Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344) - фото 10
Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344) - фото 11
Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344) - фото 12
Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344) - фото 13
Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344) - фото 14
Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344) - фото 15
Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344) - фото 16
Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344) - фото 17
Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
  • Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344) - фото 1
  • Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344) - фото 2
  • Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344) - фото 3
  • Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344) - фото 4
  • Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344) - фото 5
  • Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344) - фото 6
  • Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344) - фото 7
  • Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344) - фото 8
  • Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344) - фото 9
  • Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344) - фото 10
  • Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344) - фото 11
  • Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344) - фото 12
  • Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344) - фото 13
  • Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344) - фото 14
  • Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344) - фото 15
  • Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344) - фото 16
  • Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344) - фото 17
  • Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 505117
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344)
560 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
72х42х134
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х5
Вес, г.
260

Описание товара Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344)

Специальные бесшумные кнопки обеспечивают комфортный игровой процесс без звука кликов как для самого геймера, так и для его окружения. Возможность оперативного переключения 4 режимов DPI позволяет подбирать подходящее разрешение для различных игровых задач. Расположенные на боковой поверхности клавиши навигации будут полезны не только в играх, но и при работе с офисными приложениями или серфинга в интернете. Корпус мыши выполнен из софт-тач пластика. Мягкое приятное на ощупь, бархатистое покрытие выглядит стильно, красиво и эффектно как с включенной, так и выключенной подсветкой.

Отзывы о товаре Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344)

Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
R

Достоинства:


Комментарий:
это супер беззвучная мышь, я даже среди дорогих не могла найти такую тихую. колёсико нажимается с небольшим щелчком, но уровень его шума все равно ниже чем на остальных мышах, которые у меня были. немного раздражает угловатость. играть не пробовала, но для работы, связано с постоянными кликами - просто находка. вес 114г PS очень не хватает платформы для мизинца, он трется о коврик..
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
мышка, полное гавно плюс доставка задержка на 4дня
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Норм. Жаль, что нельзя управлять подсветкой. Боковые кнопки клацают как на обычной мышке, хорошо, что ими пользоваться редко надо.
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
быстро перестала работать левая клавиша, месяца через 2
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Спирин Иван

Достоинства:


Комментарий:
Всем хороша, но, в отличие от всех предыдущих мышек, тут при выключенном ноутбуке продолжает работать подсветка. Это конечно не жопа, но каждый раз отключать мышь от ноутбука раздражает.
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
Сын сразу отжал, реально бесшумная и помимо всего прокаченая, по его словам.
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
евгений з.

Достоинства:


Комментарий:
за эту цену норм. уехал на выходные в другой район города. магазинов рядом не было, эту привёз курьер в этот же день
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Кирилл С.

Достоинства:


Комментарий:
Сломалась через пол года, левый клик стал работать через раз. При зажатой кнопке, сбрасывает выделение. Зато бесшумная и приятная на ощупь.
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Владимир Т.

Достоинства:


Комментарий:
случайно как-то купил несколько лет назад эту модель и крайне понравилось. когда первую пришлось выкидывать (5 лет работала, стала залипать правая кнопка, покупал в днс) то точно такую же захотел. бесшумные кнопки топ
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2025
Михаил Д.

Достоинства:


Комментарий:
неплохая мышь за эти деньги, красивая. пользуюсь уже почти год наверное. иногда бывает колесико как-то лагает, но это редко и за эти деньги простительно
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2025
Дарья П.

Достоинства:


Комментарий:
Кайфовая . Купила две. Работают уже год. Дома и на работе. Нравится нажатие. И матовое покрытие
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка просто отличная. Отклик, скорость на высоте. Действительно бесшумная, приятная на ощупь, нажатия внятные. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2025
Leon

Достоинства:


Комментарий:
левая кнопка отлетела очень быстро, гей меры, готовьтесь что она отлетит в самый нужный момент
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2025
Никита Ш.

Достоинства:


Комментарий:
мышка норм , самоё то что я хотел и сенса норм и очень тихая , громкий только колесик но это точно не минус
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Большая, с подсветкой, длинный провод. Супер мышка!
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая бюджетная игровая мышь, брал сыну 12 лет для игр на ПК, за такую цену все прекрасно.
Источник: Яндекс Маркет
02.06.2025
Анастасия Е.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо. Расстроило, что нельзя выбрать конкретный цвет подсветки. Она постоянно меняется и при слабом освещении в комнате эта гирлянда очень раздражает глаза.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отвратительное качество, через пару месяцев сломалось колесико. Да и подсветка раздражает глаза -лампочка светит прямо в глаз. Больше никогда не буду покупать мыши этого производителя
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Василиса П.

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену отличная мышь, действительно практически никаких звуков не издает.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Дмитрий Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная бюджетная мышь. За такую цену даже сказал бы идеальная
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Александр И.

Достоинства:


Комментарий:
бесшумное нажатие клавиш сперва даже подумал что сломанная)))
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
нет двойного клика, подсветка не настраивается, под большую ладонь довольно удобная. мне для повседневных задач подходит



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
72х42х134
Страна производитель
Китай
Описание
Специальные бесшумные кнопки обеспечивают комфортный игровой процесс без звука кликов как для самого геймера, так и для его окружения. Возможность оперативного переключения 4 режимов DPI позволяет подбирать подходящее разрешение для различных игровых задач. Расположенные на боковой поверхности клавиши навигации будут полезны не только в играх, но и при работе с офисными приложениями или серфинга в интернете. Корпус мыши выполнен из софт-тач пластика. Мягкое приятное на ощупь, бархатистое покрытие выглядит стильно, красиво и эффектно как с включенной, так и выключенной подсветкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
R

Достоинства:


Комментарий:
это супер беззвучная мышь, я даже среди дорогих не могла найти такую тихую. колёсико нажимается с небольшим щелчком, но уровень его шума все равно ниже чем на остальных мышах, которые у меня были. немного раздражает угловатость. играть не пробовала, но для работы, связано с постоянными кликами - просто находка. вес 114г PS очень не хватает платформы для мизинца, он трется о коврик..
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
мышка, полное гавно плюс доставка задержка на 4дня
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Норм. Жаль, что нельзя управлять подсветкой. Боковые кнопки клацают как на обычной мышке, хорошо, что ими пользоваться редко надо.
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
быстро перестала работать левая клавиша, месяца через 2
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Спирин Иван

Достоинства:


Комментарий:
Всем хороша, но, в отличие от всех предыдущих мышек, тут при выключенном ноутбуке продолжает работать подсветка. Это конечно не жопа, но каждый раз отключать мышь от ноутбука раздражает.
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
Сын сразу отжал, реально бесшумная и помимо всего прокаченая, по его словам.
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
евгений з.

Достоинства:


Комментарий:
за эту цену норм. уехал на выходные в другой район города. магазинов рядом не было, эту привёз курьер в этот же день
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Кирилл С.

Достоинства:


Комментарий:
Сломалась через пол года, левый клик стал работать через раз. При зажатой кнопке, сбрасывает выделение. Зато бесшумная и приятная на ощупь.
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Владимир Т.

Достоинства:


Комментарий:
случайно как-то купил несколько лет назад эту модель и крайне понравилось. когда первую пришлось выкидывать (5 лет работала, стала залипать правая кнопка, покупал в днс) то точно такую же захотел. бесшумные кнопки топ
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2025
Михаил Д.

Достоинства:


Комментарий:
неплохая мышь за эти деньги, красивая. пользуюсь уже почти год наверное. иногда бывает колесико как-то лагает, но это редко и за эти деньги простительно
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2025
Дарья П.

Достоинства:


Комментарий:
Кайфовая . Купила две. Работают уже год. Дома и на работе. Нравится нажатие. И матовое покрытие
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка просто отличная. Отклик, скорость на высоте. Действительно бесшумная, приятная на ощупь, нажатия внятные. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2025
Leon

Достоинства:


Комментарий:
левая кнопка отлетела очень быстро, гей меры, готовьтесь что она отлетит в самый нужный момент
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2025
Никита Ш.

Достоинства:


Комментарий:
мышка норм , самоё то что я хотел и сенса норм и очень тихая , громкий только колесик но это точно не минус
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Большая, с подсветкой, длинный провод. Супер мышка!
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая бюджетная игровая мышь, брал сыну 12 лет для игр на ПК, за такую цену все прекрасно.
Источник: Яндекс Маркет
02.06.2025
Анастасия Е.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо. Расстроило, что нельзя выбрать конкретный цвет подсветки. Она постоянно меняется и при слабом освещении в комнате эта гирлянда очень раздражает глаза.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отвратительное качество, через пару месяцев сломалось колесико. Да и подсветка раздражает глаза -лампочка светит прямо в глаз. Больше никогда не буду покупать мыши этого производителя
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Василиса П.

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену отличная мышь, действительно практически никаких звуков не издает.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Дмитрий Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная бюджетная мышь. За такую цену даже сказал бы идеальная
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Александр И.

Достоинства:


Комментарий:
бесшумное нажатие клавиш сперва даже подумал что сломанная)))
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
нет двойного клика, подсветка не настраивается, под большую ладонь довольно удобная. мне для повседневных задач подходит


Мышь игровая Sven RX-G740 USB (SV-018344) - стоимость товара 560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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