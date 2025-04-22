Монитор Asus 23.8" PA247CV (90LM03Y1-B01370)

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Антон Ч.



монитор в целом хороший. Мне достался экземпляр вообще без засветов на экране с отличной цветопередачей. Куча всяких фич - это не плохо. Однако разрешение 1920х1080 оказалось на мой взгляд не достаточным эля этого монитора. Размер пикселя на этом профессиональном мониторе заметно больше, чем на моем бюджетном LG такой же диагонали и с таким же разрешением. В результате чего шрифты заметно "плывут". Потому, мне как то странно читать, что этот продукт предназначен для работы дизайнера, поскольку дизайнер часто имеет дело со шрифтами, а для этих целей монитор не очень то подходит. И ещё не понятно зачем такие динамики встраивать. На максималках в системе и в настройках монитора еле слышно звук. Это тоже пролет мимо кассы, потому что всё тот же мой LG, который три года назад покупался за 8 тысяч рублей имеет куда более интересный и громкий звук. С такими колонками, лучше бы их вообще не было. Но в целом доволен покупкой.