Монитор Asus 23.8" PA247CV (90LM03Y1-B01370)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Монитор Asus 23.8" PA247CV (90LM03Y1-B01370)
Монитор Asus — это идеальное сочетание функциональности и стиля, предназначенное для удовлетворения потребностей как профессионалов, так и домашних пользователей. Оснащённый диагональю экрана 23,8 дюйма и матрицей типа IPS, этот монитор обеспечивает яркие и чёткие изображения с широкими углами обзора. Максимальное разрешение 1920x1080 гарантирует, что вы сможете насладиться высококачественным детализацией изображения во время работы или развлечений. С частотой обновления 75 Гц и временем отклика 5 мс, монитор обеспечивает плавное воспроизведение видео и игрового контента. Динамическое обновление экрана адаптируется в соответствии с вашими задачами для более комфортного использования. Покрытие экрана матовое, что снижает блики и отражения, позволяя сосредоточиться на содержимом экрана, а встроенные динамики создают полноценное мультимедийное решение. Монитор Asus весит 6,3 кг с подставкой и поддерживает стандарт крепления VESA 100x100, что позволяет легко монтировать его на стену или специализированный кронштейн, освобождая место на рабочем столе. USB-концентратор предоставляет возможность подключать периферийные устройства, упрощая организацию вашего рабочего пространства. Благодаря функции поворота на 90° (портретный режим), монитор предлагает гибкость в применении, что особенно полезно для работы с графикой и текстами. Эта модель подходит для всех, кто ищет надежное и производительное решение для повседневного использования, будь то работа, учеба или отдых. Бренд Asus гарантирует качество и долговечность, делая этот монитор превосходным выбором на любые случаи.
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Теги товара: с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, lg 27"
Теги товара: с hdmi, с колонками
Достоинства:
Комментарий:
Отличный монитор, при соответствующих настройках вообще не устают глаза, прошлый тоже Asus, но этот лучше!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная цветопередача, хорошие углы обзора, много портов, но разрешение конечно маловато, в целом хороший моник
Достоинства:
Комментарий:
Отличная матрица с очень равномерной по сравнению со многими другими мониторами за сравнимую цену подсветкой. Бросающихся в глаза цветных/тёмных пятен на моем экземпляре нет.
Достоинства:
Комментарий:
ну что могу сказать, сказать конечно это мало, надо видеть. Картинка супер. Всë такое сочное, цвета бомба. Очень рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
монитор в целом хороший. Мне достался экземпляр вообще без засветов на экране с отличной цветопередачей. Куча всяких фич - это не плохо. Однако разрешение 1920х1080 оказалось на мой взгляд не достаточным эля этого монитора. Размер пикселя на этом профессиональном мониторе заметно больше, чем на моем бюджетном LG такой же диагонали и с таким же разрешением. В результате чего шрифты заметно "плывут". Потому, мне как то странно читать, что этот продукт предназначен для работы дизайнера, поскольку дизайнер часто имеет дело со шрифтами, а для этих целей монитор не очень то подходит. И ещё не понятно зачем такие динамики встраивать. На максималках в системе и в настройках монитора еле слышно звук. Это тоже пролет мимо кассы, потому что всё тот же мой LG, который три года назад покупался за 8 тысяч рублей имеет куда более интересный и громкий звук. С такими колонками, лучше бы их вообще не было. Но в целом доволен покупкой.
Отзывы о товаре Монитор Asus 23.8" PA247CV (90LM03Y1-B01370)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный монитор, при соответствующих настройках вообще не устают глаза, прошлый тоже Asus, но этот лучше!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная цветопередача, хорошие углы обзора, много портов, но разрешение конечно маловато, в целом хороший моник
Достоинства:
Комментарий:
Отличная матрица с очень равномерной по сравнению со многими другими мониторами за сравнимую цену подсветкой. Бросающихся в глаза цветных/тёмных пятен на моем экземпляре нет.
Достоинства:
Комментарий:
ну что могу сказать, сказать конечно это мало, надо видеть. Картинка супер. Всë такое сочное, цвета бомба. Очень рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
монитор в целом хороший. Мне достался экземпляр вообще без засветов на экране с отличной цветопередачей. Куча всяких фич - это не плохо. Однако разрешение 1920х1080 оказалось на мой взгляд не достаточным эля этого монитора. Размер пикселя на этом профессиональном мониторе заметно больше, чем на моем бюджетном LG такой же диагонали и с таким же разрешением. В результате чего шрифты заметно "плывут". Потому, мне как то странно читать, что этот продукт предназначен для работы дизайнера, поскольку дизайнер часто имеет дело со шрифтами, а для этих целей монитор не очень то подходит. И ещё не понятно зачем такие динамики встраивать. На максималках в системе и в настройках монитора еле слышно звук. Это тоже пролет мимо кассы, потому что всё тот же мой LG, который три года назад покупался за 8 тысяч рублей имеет куда более интересный и громкий звук. С такими колонками, лучше бы их вообще не было. Но в целом доволен покупкой.