Память оперативная DDR4 Kingston 64GB 3200MHz (KF432S20IBK2/64)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Kingston 64GB 3200MHz (KF432S20IBK2/64)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти Kingston объёмом 64 ГБ создан для пользователей, чьи задачи выходят далеко за рамки простого веб-сёрфинга или офисной работы. Он оптимально подходит для профессиональных рабочих станций, где требуется работа с большими данными: монтаж видео в высоком разрешении, 3D-рендеринг, сложное программирование или запуск нескольких виртуальных машин одновременно. Для игрового ПК такой объём является избыточным для большинства современных проектов, зато он станет отличным фундаментом для стриминга без потерь в производительности или для будущих, более требовательных игр и творческих приложений.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули используют современное поколение DDR4, которое обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор стандартный DIMM, что означает совместимость исключительно с настольными материнскими платами, оснащёнными соответствующими слотами. Важно помнить, что модули DDR4 физически и электрически не совместимы со слотами для DDR3 или DDR5, поэтому перед покупкой необходимо убедиться в поддержке этого поколения вашей платой.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме даёт значительный объём в 64 ГБ. Частота в 3200 МГц обеспечивает отличный баланс между скоростью и стабильностью, значительно повышая пропускную способность подсистемы памяти по сравнению со стандартными частотами вроде 2133 или 2400 МГц. В реальных задачах, таких как рендеринг сложных сцен или обработка огромных фотосерий, сочетание большого объёма и высокой частоты минимизирует задержки, связанные с подкачкой данных с жёсткого диска, делая рабочий процесс плавным и отзывчивым.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, обозначенные как CL, являются вторым ключевым параметром после частоты и напрямую влияют на задержки при доступе к данным. Данные модули работают на стандартном для DDR4 напряжении и поддерживают профиль Intel XMP 2.0. Это означает, что для достижения заявленной частоты 3200 МГц пользователю достаточно активировать один предустановленный профиль в BIOS материнской платы, избегая сложностей ручного разгона и настройки таймингов. Такой подход гарантирует стабильную работу на максимальной производительности, заявленной производителем.
Совместимость с платформой
Память совместима с современными платформами Intel Core и AMD Ryzen, поддерживающими стандарт DDR4. Однако важно учитывать, что максимальная поддерживаемая частота памяти определяется не только процессором, но и чипсетом материнской платы. Для активации частоты 3200 МГц на некоторых платформах, особенно базового уровня, может потребоваться активация XMP и, в редких случаях, обновление BIOS. Также необходимо убедиться, что ваша материнская плата поддерживает установку модулей такого большого объёма (по 32 ГБ) в каждый слот.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при высокой нагрузке, способствуя долговременной стабильности. Их компактная высота минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа, что является важным преимуществом при сборке в корпусах с ограниченным пространством. Подсветка или декоративные элементы у данной модели отсутствуют, что делает её идеальным выбором для практичных рабочих станций, где во главе угла стоит надёжность, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы, удваивающий эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным. Для правильной активации этого режима планки следует устанавливать в слоты, обычно обозначенные одним цветом на материнской плате, согласно её инструкции. Докупать отдельные модули к этому комплекту для дальнейшего расширения не рекомендуется, так как даже модули одной модели, но из разных партий, могут работать нестабильно вместе; лучше сразу планировать необходимое количество слотов на плате.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение связано с объёмом: 64 ГБ необходимы далеко не каждому пользователю, и для чисто игровых или офисных систем это будут неоправданные траты. Перед покупкой критически важно сверить поколение памяти (DDR4) с вашей материнской платой и процессором. Убедитесь, что плата поддерживает частоту 3200 МГц через XMP и имеет достаточно слотов для установки двух планок. Этот комплект оптимально подойдёт энтузиастам и профессионалам, создающим мощную рабочую станцию или будущий игровой ПК с большим запасом на годы вперёд, в то время как для обычного апгрейда старого ПК или базовой сборки можно рассмотреть более простые и доступные варианты меньшего объёма.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти Kingston объёмом 64 ГБ создан для пользователей, чьи задачи выходят далеко за рамки простого веб-сёрфинга или офисной работы. Он оптимально подходит для профессиональных рабочих станций, где требуется работа с большими данными: монтаж видео в высоком разрешении, 3D-рендеринг, сложное программирование или запуск нескольких виртуальных машин одновременно. Для игрового ПК такой объём является избыточным для большинства современных проектов, зато он станет отличным фундаментом для стриминга без потерь в производительности или для будущих, более требовательных игр и творческих приложений.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули используют современное поколение DDR4, которое обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор стандартный DIMM, что означает совместимость исключительно с настольными материнскими платами, оснащёнными соответствующими слотами. Важно помнить, что модули DDR4 физически и электрически не совместимы со слотами для DDR3 или DDR5, поэтому перед покупкой необходимо убедиться в поддержке этого поколения вашей платой.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме даёт значительный объём в 64 ГБ. Частота в 3200 МГц обеспечивает отличный баланс между скоростью и стабильностью, значительно повышая пропускную способность подсистемы памяти по сравнению со стандартными частотами вроде 2133 или 2400 МГц. В реальных задачах, таких как рендеринг сложных сцен или обработка огромных фотосерий, сочетание большого объёма и высокой частоты минимизирует задержки, связанные с подкачкой данных с жёсткого диска, делая рабочий процесс плавным и отзывчивым.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, обозначенные как CL, являются вторым ключевым параметром после частоты и напрямую влияют на задержки при доступе к данным. Данные модули работают на стандартном для DDR4 напряжении и поддерживают профиль Intel XMP 2.0. Это означает, что для достижения заявленной частоты 3200 МГц пользователю достаточно активировать один предустановленный профиль в BIOS материнской платы, избегая сложностей ручного разгона и настройки таймингов. Такой подход гарантирует стабильную работу на максимальной производительности, заявленной производителем.
Совместимость с платформой
Память совместима с современными платформами Intel Core и AMD Ryzen, поддерживающими стандарт DDR4. Однако важно учитывать, что максимальная поддерживаемая частота памяти определяется не только процессором, но и чипсетом материнской платы. Для активации частоты 3200 МГц на некоторых платформах, особенно базового уровня, может потребоваться активация XMP и, в редких случаях, обновление BIOS. Также необходимо убедиться, что ваша материнская плата поддерживает установку модулей такого большого объёма (по 32 ГБ) в каждый слот.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при высокой нагрузке, способствуя долговременной стабильности. Их компактная высота минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа, что является важным преимуществом при сборке в корпусах с ограниченным пространством. Подсветка или декоративные элементы у данной модели отсутствуют, что делает её идеальным выбором для практичных рабочих станций, где во главе угла стоит надёжность, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы, удваивающий эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным. Для правильной активации этого режима планки следует устанавливать в слоты, обычно обозначенные одним цветом на материнской плате, согласно её инструкции. Докупать отдельные модули к этому комплекту для дальнейшего расширения не рекомендуется, так как даже модули одной модели, но из разных партий, могут работать нестабильно вместе; лучше сразу планировать необходимое количество слотов на плате.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение связано с объёмом: 64 ГБ необходимы далеко не каждому пользователю, и для чисто игровых или офисных систем это будут неоправданные траты. Перед покупкой критически важно сверить поколение памяти (DDR4) с вашей материнской платой и процессором. Убедитесь, что плата поддерживает частоту 3200 МГц через XMP и имеет достаточно слотов для установки двух планок. Этот комплект оптимально подойдёт энтузиастам и профессионалам, создающим мощную рабочую станцию или будущий игровой ПК с большим запасом на годы вперёд, в то время как для обычного апгрейда старого ПК или базовой сборки можно рассмотреть более простые и доступные варианты меньшего объёма.
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