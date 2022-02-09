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Paradise Lost - Draconian Times (coloured) (0194398146317) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Paradise Lost - Draconian Times (coloured) (0194398146317) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Paradise Lost - Draconian Times (coloured) (0194398146317) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500822
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Paradise Lost - Draconian Times (coloured) (0194398146317) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paradise Lost - Draconian Times (coloured) (0194398146317) виниловая пластинка

Paradise Lost - Draconian Times (coloured) (0194398146317) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Paradise Lost - Draconian Times (coloured) (0194398146317) виниловая пластинка

09.02.2022
Алексей

Достоинства:
Красивое оформление, цветной винил.

Недостатки:
нет.

Комментарий:
Считается лучшим альбомом группы, для любителей дум-металла, самое то.
Запись качественная на 2-х пластинках, рекомендую за минимальную цену в Котофото.



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Paradise Lost - Draconian Times (coloured) (0194398146317) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
09.02.2022
Алексей

Достоинства:
Красивое оформление, цветной винил.

Недостатки:
нет.

Комментарий:
Считается лучшим альбомом группы, для любителей дум-металла, самое то.
Запись качественная на 2-х пластинках, рекомендую за минимальную цену в Котофото.


Paradise Lost - Draconian Times (coloured) (0194398146317) виниловая пластинка – стоимость товара 5210 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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