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Аэрогриль BBK AF505D черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль BBK AF505D черный

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Аэрогриль BBK AF505D черный - фото 1
Аэрогриль BBK AF505D черный - фото 2
Аэрогриль BBK AF505D черный - фото 3
Аэрогриль BBK AF505D черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогрили
  • Аэрогриль BBK AF505D черный - фото 1
  • Аэрогриль BBK AF505D черный - фото 2
  • Аэрогриль BBK AF505D черный - фото 3
  • Аэрогриль BBK AF505D черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499865
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Аэрогрили
Размеры в упаковке, см
40х30х30
Вес, кг.
5.4

Описание товара Аэрогриль BBK AF505D черный

Рекомендуется нарезать для приготовления одинаковые по размеру куски мяса или птицы, овощей, чтобы они равномерно и одинаково прожаривались. При приготовлении продуктов в панировке рекомендуется добавлять немного масла в панировку для получения хрустящей корочки. Если продукт содержит много жира или масла, то корочка будет менее хрустящей. Рекомендуется в процессе приготовления убрать лишний жир из рабочей чаши с помощью бумажного полотенца, соблюдая правила безопасности. Выпечку небольшого размера (например, кексы) можно готовить на пергаментной бумаге. Размер бумаги должен быть небольшим, чтобы оставалось достаточно места для циркуляции горячего воздуха. Пергаментную бумагу/фольгу следует укладывать только на решетку, в рабочую чашу укладывать нельзя.

Отзывы о товаре Аэрогриль BBK AF505D черный




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Аэрогрили
Описание
Рекомендуется нарезать для приготовления одинаковые по размеру куски мяса или птицы, овощей, чтобы они равномерно и одинаково прожаривались. При приготовлении продуктов в панировке рекомендуется добавлять немного масла в панировку для получения хрустящей корочки. Если продукт содержит много жира или масла, то корочка будет менее хрустящей. Рекомендуется в процессе приготовления убрать лишний жир из рабочей чаши с помощью бумажного полотенца, соблюдая правила безопасности. Выпечку небольшого размера (например, кексы) можно готовить на пергаментной бумаге. Размер бумаги должен быть небольшим, чтобы оставалось достаточно места для циркуляции горячего воздуха. Пергаментную бумагу/фольгу следует укладывать только на решетку, в рабочую чашу укладывать нельзя.
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Доставка
Отзывы


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