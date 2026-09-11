Аэрогриль BBK AF505D черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль BBK AF505D черный
Рекомендуется нарезать для приготовления одинаковые по размеру куски мяса или птицы, овощей, чтобы они равномерно и одинаково прожаривались. При приготовлении продуктов в панировке рекомендуется добавлять немного масла в панировку для получения хрустящей корочки. Если продукт содержит много жира или масла, то корочка будет менее хрустящей. Рекомендуется в процессе приготовления убрать лишний жир из рабочей чаши с помощью бумажного полотенца, соблюдая правила безопасности. Выпечку небольшого размера (например, кексы) можно готовить на пергаментной бумаге. Размер бумаги должен быть небольшим, чтобы оставалось достаточно места для циркуляции горячего воздуха. Пергаментную бумагу/фольгу следует укладывать только на решетку, в рабочую чашу укладывать нельзя.
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