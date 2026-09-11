Жёсткий диск HDD HPE 300Gb
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SAS
Объем
300 Гб
Скорость вращения
10000 об./мин.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 498824
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SAS
Объем
300 Гб
Скорость вращения
10000 об./мин.
Размеры в упаковке, см
12х10х3
Вес, г.
240
Описание товара Жёсткий диск HDD HPE 300Gb
300 Гб, HDD, SAS, форм фактор 2.5", 10000 об/мин
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SAS
Объем
300 Гб
Скорость вращения
10000 об./мин.
300 Гб, HDD, SAS, форм фактор 2.5", 10000 об/мин
Жёсткий диск HDD HPE 300Gb - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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