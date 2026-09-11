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Жёсткий диск HDD HPE 300Gb купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жёсткий диск HDD HPE 300Gb

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Жёсткий диск HDD HPE 300Gb
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SAS
Объем
300 Гб
Скорость вращения
10000 об./мин.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 498824
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Характеристики

Бренд
HPE
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SAS
Объем
300 Гб
Скорость вращения
10000 об./мин.
Размеры в упаковке, см
12х10х3
Вес, г.
240

Описание товара Жёсткий диск HDD HPE 300Gb

300 Гб, HDD, SAS, форм фактор 2.5", 10000 об/мин

Отзывы о товаре Жёсткий диск HDD HPE 300Gb




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Характеристики
Бренд
HPE
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SAS
Объем
300 Гб
Скорость вращения
10000 об./мин.
Описание
300 Гб, HDD, SAS, форм фактор 2.5", 10000 об/мин
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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