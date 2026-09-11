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Набор клавиатура+мышь A4Tech W 9200F (87736) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор клавиатура+мышь A4Tech W 9200F (87736)

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Набор клавиатура+мышь A4Tech W 9200F (87736)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 498459
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
Да
Для геймеров
нет
Размеры в упаковке, см
25х12х4
Вес, кг.
1.2

Описание товара Набор клавиатура+мышь A4Tech W 9200F (87736)

Набор клавиатура+мышь A4Tech 9200F серебристо-черного цвета поставляется с USB-удлинителем и батарейками. Полноразмерная клавиатура с отдельным цифровым блоком весит 664 г, имеет габариты 46.3x19x2.5 см и питается от двух AA-батареек. Предусматривается наличие 123 клавиш, среди которых имеется 19 дополнительных кнопок. Мышь A4Tech 9200F предназначается для управления правой рукой и питается от одной AA-батарейки. Предусматривается наличие пяти кнопок и горизонтальной прокрутки. Мышь весит 72 г, имеет габариты 10.8x7.1x3.9 см и дополняется светодиодным датчиком с разрешениями 1000, 1200, 1600 и 2000 DPI. Беспроводное подключение осуществляется через USB-порт и действует на расстоянии до 15 м.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь A4Tech W 9200F (87736)




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
Да
Для геймеров
нет
Описание
Набор клавиатура+мышь A4Tech 9200F серебристо-черного цвета поставляется с USB-удлинителем и батарейками. Полноразмерная клавиатура с отдельным цифровым блоком весит 664 г, имеет габариты 46.3x19x2.5 см и питается от двух AA-батареек. Предусматривается наличие 123 клавиш, среди которых имеется 19 дополнительных кнопок. Мышь A4Tech 9200F предназначается для управления правой рукой и питается от одной AA-батарейки. Предусматривается наличие пяти кнопок и горизонтальной прокрутки. Мышь весит 72 г, имеет габариты 10.8x7.1x3.9 см и дополняется светодиодным датчиком с разрешениями 1000, 1200, 1600 и 2000 DPI. Беспроводное подключение осуществляется через USB-порт и действует на расстоянии до 15 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор клавиатура+мышь A4Tech W 9200F (87736) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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