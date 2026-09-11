Набор клавиатура+мышь A4Tech W 9200F (87736)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Набор клавиатура+мышь A4Tech W 9200F (87736)
Набор клавиатура+мышь A4Tech 9200F серебристо-черного цвета поставляется с USB-удлинителем и батарейками. Полноразмерная клавиатура с отдельным цифровым блоком весит 664 г, имеет габариты 46.3x19x2.5 см и питается от двух AA-батареек. Предусматривается наличие 123 клавиш, среди которых имеется 19 дополнительных кнопок. Мышь A4Tech 9200F предназначается для управления правой рукой и питается от одной AA-батарейки. Предусматривается наличие пяти кнопок и горизонтальной прокрутки. Мышь весит 72 г, имеет габариты 10.8x7.1x3.9 см и дополняется светодиодным датчиком с разрешениями 1000, 1200, 1600 и 2000 DPI. Беспроводное подключение осуществляется через USB-порт и действует на расстоянии до 15 м.
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