Флешка Transcend JetFlash 790C 64Gb (TS64GJF790C)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Флешка Transcend JetFlash 790C 64Gb (TS64GJF790C)
Флеш-накопитель Transcend JetFlash 790C не имеет защитного колпачка, но, при этом, оснащен выдвигаемым разъемом USB Type-C. Благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen 1, JetFlash790C позволяет максимально упростить хранение и перенос цифровых файлов. Флеш-накопитель Transcend JetFlash 790C оснащен интерфейсом USB 3.2 Gen 1 и разъемом USB Type-C. Он позволяет легко обмениваться файлы между смартфонами, планшетами и ПК. Флеш-накопитель Transcend JetFlash 790C не имеет защитного колпачка, но, при этом, оснащен выдвигаемым разъемом, помогающим уберечь его от возможных повреждений во время транспортировки. Забудьте про вечно теряющийся колпачок!
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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