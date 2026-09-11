Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 2Tb (ST2000VX015)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткие диски
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 491752
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
390
Описание товара Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 2Tb (ST2000VX015)
Жесткий диск Seagate SkyHawk [ST2000VX015] оптимизирован для использования в составе систем видеонаблюдения и способен справляться с круглосуточными нагрузками. Он характеризуется емкостью 2 ТБ. Скорость вращения шпинделя 5400 об/мин и объем кэш-памяти 256 МБ обеспечивают высокий уровень производительности. Максимальная скорость передачи данных достигает показателя 180 Мбайт/с. Программы ImagePerfect и SkyHawk Health Management позволяют управлять основными параметрами запоминающего устройства. А для подключения Seagate SkyHawk [ST2000VX015] применяется интерфейс SATA III.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 340 руб.1585 руб. в СплитЖесткий диск WD Blue 500Gb (WD5000AZLX)
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитЖесткий диск Seagate Barracuda 500Gb (ST500DM009)
-
В наличииЦена 10 980 руб.2745 руб. в СплитЖесткий диск Seagate SkyHawk 1Tb (ST1000VX005)
-
В наличииЦена 11 560 руб.2890 руб. в СплитЖесткий диск WD 1 TB WD11PURZ Purple 3.5"
-
В наличииЦена 12 300 руб.3075 руб. в СплитЖесткий диск Seagate SATA-III 1TB ST1000VX013 Video Skyhawk (540...
-
В наличииЦена 12 500 руб.3125 руб. в СплитЖесткий диск Seagate Barracuda 2 Tb (ST2000DM005)
-
В наличииЦена 13 200 руб.3300 руб. в СплитЖесткий диск Toshiba 1Tb (DT01ACA100)
-
В наличииЦена 13 440 руб.3360 руб. в СплитЖесткий диск Toshiba S300 Surveillance 2Tb (HDWT720UZSVA)
-
В наличииЦена 13 450 руб.3363 руб. в СплитЖесткий диск Seagate 3.5" 2TB Seagate SkyHawk Surveillance (ST20...
-
В наличииЦена 13 950 руб.3488 руб. в СплитЖесткий диск WD 2 TB WD23PURZ Purple 3.5"
-
В наличииЦена 14 480 руб.3620 руб. в СплитЖёсткий диск WD Blue 2Tb (WD20SPZX)
-
В наличииЦена 14 830 руб.3708 руб. в СплитЖесткий диск Seagate Barracuda 2Tb (ST2000DM008)
Жесткий диск Seagate SkyHawk [ST2000VX015] оптимизирован для использования в составе систем видеонаблюдения и способен справляться с круглосуточными нагрузками. Он характеризуется емкостью 2 ТБ. Скорость вращения шпинделя 5400 об/мин и объем кэш-памяти 256 МБ обеспечивают высокий уровень производительности. Максимальная скорость передачи данных достигает показателя 180 Мбайт/с. Программы ImagePerfect и SkyHawk Health Management позволяют управлять основными параметрами запоминающего устройства. А для подключения Seagate SkyHawk [ST2000VX015] применяется интерфейс SATA III.
Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 2Tb (ST2000VX015) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 2Tb (ST2000VX015)