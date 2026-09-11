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Внешний HDD Seagate 4TB (STKP4000400) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний HDD Seagate 4TB (STKP4000400)

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Внешний HDD Seagate 4TB (STKP4000400)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 491433
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Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Внешние жесткие диски
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х24х22
Вес, кг.
1

Описание товара Внешний HDD Seagate 4TB (STKP4000400)

Seagate Expansion STKP4000400. Емкость жесткого диска: 4000 GB, Размер жесткого диска: 3.5. Версия USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Цвет товара: Черный

Отзывы о товаре Внешний HDD Seagate 4TB (STKP4000400)




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Внешние жесткие диски
Страна производитель
Китай
Описание
Seagate Expansion STKP4000400. Емкость жесткого диска: 4000 GB, Размер жесткого диска: 3.5. Версия USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Цвет товара: Черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD Seagate 4TB (STKP4000400) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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