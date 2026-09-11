Внешний HDD Seagate 4TB (STKP4000400)
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Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 491433
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешние жесткие диски
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х24х22
Вес, кг.
1
Описание товара Внешний HDD Seagate 4TB (STKP4000400)
Seagate Expansion STKP4000400. Емкость жесткого диска: 4000 GB, Размер жесткого диска: 3.5. Версия USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Цвет товара: Черный
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