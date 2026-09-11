Процессор AMD Athlon 3000G (YD3000C6M2OFB) OEM
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Характеристики
Тип товара
Процессоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 491187
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
50
Описание товара Процессор AMD Athlon 3000G (YD3000C6M2OFB) OEM
AMD Athlon 3000G— это 64-разрядный двухъядерный процессор, который основан на микроархитектуре Zen и изготовлен по 14-нм техпроцессу, базовая частота 3.5 ГГц, TDP 35 Вт. Поддержка до 64 Гб двухканальной памяти DDR4-2667.
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AMD Athlon 3000G— это 64-разрядный двухъядерный процессор, который основан на микроархитектуре Zen и изготовлен по 14-нм техпроцессу, базовая частота 3.5 ГГц, TDP 35 Вт. Поддержка до 64 Гб двухканальной памяти DDR4-2667.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Процессор AMD Athlon 3000G (YD3000C6M2OFB) OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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