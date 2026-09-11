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Процессор AMD Athlon 3000G (YD3000C6M2OFB) OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор AMD Athlon 3000G (YD3000C6M2OFB) OEM

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Процессор AMD Athlon 3000G (YD3000C6M2OFB) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 491187
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессоры
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
50

Описание товара Процессор AMD Athlon 3000G (YD3000C6M2OFB) OEM

AMD Athlon 3000G— это 64-разрядный двухъядерный процессор, который основан на микроархитектуре Zen и изготовлен по 14-нм техпроцессу, базовая частота 3.5 ГГц, TDP 35 Вт. Поддержка до 64 Гб двухканальной памяти DDR4-2667.

Отзывы о товаре Процессор AMD Athlon 3000G (YD3000C6M2OFB) OEM




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессоры
Описание
AMD Athlon 3000G— это 64-разрядный двухъядерный процессор, который основан на микроархитектуре Zen и изготовлен по 14-нм техпроцессу, базовая частота 3.5 ГГц, TDP 35 Вт. Поддержка до 64 Гб двухканальной памяти DDR4-2667.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор AMD Athlon 3000G (YD3000C6M2OFB) OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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