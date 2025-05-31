Процессор AMD Ryzen 5 5600 AM4 OEM (100-000000927)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Vermeer
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L3
32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 490 руб.
В наличии
Код товара: 571569
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 490 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Vermeer
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
3
Объем кэша L3
32
Тактовая частота
3.5
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
90
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
100
Описание товара Процессор AMD Ryzen 5 5600 AM4 OEM (100-000000927)
Процессор AMD Ryzen 5 5600 (Soc-AM4/3.9/4.4GHz/3+16Mb/65W/OEM) (100-000000927) — это высокопроизводительное решение для настольных компьютеров на базе архитектуры Zen 3. С базовой тактовой частотой 3.9 ГГц и возможностью разгона до 4.4 ГГц, он обеспечивает отличную производительность для повседневных задач, игр и профессиональных приложений.
Процессор имеет 6 ядер и 16 потоков, что позволяет эффективно выполнять многозадачные операции и обеспечивает плавную работу при высоких нагрузках. Встроенное кэширование объемом 3 Мб для L2 и 16 Мб для L3 ускоряет доступ к данным, а энергопотребление на уровне 65 Вт делает его подходящим для систем с эффективным охлаждением.
Совместимость с сокетом AM4 упрощает установку и использование процессора в различных материнских платах. OEM версия поставляется без кулера, что позволяет пользователям выбрать систему охлаждения по своему усмотрению. AMD Ryzen 5 5600 идеально подходит для тех, кто ищет баланс между производительностью и стоимостью.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 5000, AMD игровые, Игровые, 6 ядерные, AM4
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 300 руб.2575 руб. в СплитПроцессор Intel Core I3-12100F S1700 OEM (CM8071504651013)
-
В наличииЦена 10 440 руб.2610 руб. в СплитПроцессор Intel Celeron G6900 S1700 OEM (CM8071504651805 S RL67 ...
-
В наличииЦена 10 940 руб.2735 руб. в СплитПроцессор Intel Core I3-10100 (CM8070104291317 S RH3N) OEM
-
В наличииЦена 11 270 руб.2818 руб. в СплитПроцессор Intel Core i3 14100 Soc-1700 (CM8071505092206) OEM
-
В наличииЦена 11 350 руб.2838 руб. в СплитПроцессор Intel Original Core i5 10400F OEM
-
В наличииЦена 11 350 руб.2838 руб. в СплитПроцессор Intel CORE I3-12100 S1700 3.3G OEM (CM8071504651012 S ...
-
В наличииЦена 11 520 руб.2880 руб. в СплитПроцессор Intel Core i3-10105 (CM8070104291321)
-
В наличииЦена 11 600 руб.2900 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 5600X (100-000000065) OEM
-
В наличииЦена 11 860 руб.2965 руб. в СплитПроцессор Intel Pentium G7400 LGA 1700 (CM8071504651605) Oem
-
В наличииЦена 12 100 руб.3025 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 7500F AM5 (100-000000597) OEM
-
В наличииЦена 12 270 руб.3068 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 7 5700 Soc-AM4 3.7GHz OEM
-
В наличииЦена 12 680 руб.3170 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 7 8700F AM5 tray 100-000001590
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Vermeer
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
3
Объем кэша L3
32
Тактовая частота
3.5
Развернуть
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
90
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Процессор AMD Ryzen 5 5600 (Soc-AM4/3.9/4.4GHz/3+16Mb/65W/OEM) (100-000000927) — это высокопроизводительное решение для настольных компьютеров на базе архитектуры Zen 3. С базовой тактовой частотой 3.9 ГГц и возможностью разгона до 4.4 ГГц, он обеспечивает отличную производительность для повседневных задач, игр и профессиональных приложений.
Процессор имеет 6 ядер и 16 потоков, что позволяет эффективно выполнять многозадачные операции и обеспечивает плавную работу при высоких нагрузках. Встроенное кэширование объемом 3 Мб для L2 и 16 Мб для L3 ускоряет доступ к данным, а энергопотребление на уровне 65 Вт делает его подходящим для систем с эффективным охлаждением.
Совместимость с сокетом AM4 упрощает установку и использование процессора в различных материнских платах. OEM версия поставляется без кулера, что позволяет пользователям выбрать систему охлаждения по своему усмотрению. AMD Ryzen 5 5600 идеально подходит для тех, кто ищет баланс между производительностью и стоимостью.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 5000, AMD игровые, Игровые, 6 ядерные, AM4
Достоинства:
Комментарий:
Дошло быстро, сам процессор в целостности. Завелся без проблем, все соответствует характеристикам Ryzen 5 5600.
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление, что процессор сняли с другого устройства: нет магазинного запаха, упаковка не опечатана и нет защитных стикеров. Однако процессор рабочий и сразу же запустился. Несмотря на нюансы, в целом, я доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Поменял 2600 на 5600, в программах и играх результат чувствуется. Плавная работа, быстрее отклик.
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий, похоже на новый, можно брать
Достоинства:
Комментарий:
Хороший процессор, нечего добавить
Достоинства:
Комментарий:
пара дней танцев с бубном (биос не видел его) и проц работает, макс нагрев 72 градуса со старой системой охлаждения
Достоинства:
Комментарий:
крутится вертится,работает спасибо за камушек!
Достоинства:
Комментарий:
отличный проц за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
хороший новый процессор, быстрая доставка
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный процессор. Встал и работает. Киберпанк и Балдурсгейт тянет с ним без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Процессор пришел очень быстро. В такой упаковке, но все ножки целые. Работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Работает,упаковка-прозрачная коробочка с наклейкой штрихкода.Получать желательно с лупой,чтобы проверить ножки проца.Мне повезло.
Достоинства:
Комментарий:
пришел целый , ножки не гнутые , тот , который заказывал
Достоинства:
Комментарий:
Проц пришел целый Завёлся на 3,5-4 ГГц, холодный. Работает ровно
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, ножки ровные, процессор работает
Достоинства:
Комментарий:
На данный момент стоит в ПК, поэтому фото не приложу, может позже дополняют скринами. Все отлично, все работает, особенно выделю наличие годовой гарантии.
Достоинства:
Комментарий:
всё работает. пришел без следов использования. упакован был просто в пластиковом контейнере но все ножки идеально ровные.
Достоинства:
Комментарий:
хороший 6-ядерник, упаковка норм, ножки не гнутые
Достоинства:
Комментарий:
спасибо продавцу ,быстрая доставка , хорошее качество .
Достоинства:
Комментарий:
Обычный кукурузен 5 5600, до сих пор актуален. Что о нем говорить когда все есть в интернете. Единственное чего не хватает это нормальной упаковки, одной пластмассы для такой вещи недостаточно.
Достоинства:
Комментарий:
отличный процессор, своё дело делает
Достоинства:
Комментарий:
Погнутых контактов нету, работает отлично. Можно смело брать!
Достоинства:
Комментарий:
нормальный проц. многие жалуются про упаковку, мне повезло, установился с лету на материнку MSI B550M PRO-VDH, запустилась сразу. спасибо, мне все понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка как дешевая бижутерия, на вид целый. Как установлю, дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
хороший процессор, на наклейку спëрли(
Достоинства:
Комментарий:
Ножки целые, упаковка добротная в коробочке, стресс тест не выявил ошибок, частоты держит нормально
Процессор AMD Ryzen 5 5600 AM4 OEM (100-000000927) - купить по цене 10490 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 5 5600 AM4 OEM (100-000000927)
Достоинства:
Комментарий:
Дошло быстро, сам процессор в целостности. Завелся без проблем, все соответствует характеристикам Ryzen 5 5600.
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление, что процессор сняли с другого устройства: нет магазинного запаха, упаковка не опечатана и нет защитных стикеров. Однако процессор рабочий и сразу же запустился. Несмотря на нюансы, в целом, я доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Поменял 2600 на 5600, в программах и играх результат чувствуется. Плавная работа, быстрее отклик.
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий, похоже на новый, можно брать
Достоинства:
Комментарий:
Хороший процессор, нечего добавить
Достоинства:
Комментарий:
пара дней танцев с бубном (биос не видел его) и проц работает, макс нагрев 72 градуса со старой системой охлаждения
Достоинства:
Комментарий:
крутится вертится,работает спасибо за камушек!
Достоинства:
Комментарий:
отличный проц за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
хороший новый процессор, быстрая доставка
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный процессор. Встал и работает. Киберпанк и Балдурсгейт тянет с ним без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Процессор пришел очень быстро. В такой упаковке, но все ножки целые. Работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Работает,упаковка-прозрачная коробочка с наклейкой штрихкода.Получать желательно с лупой,чтобы проверить ножки проца.Мне повезло.
Достоинства:
Комментарий:
пришел целый , ножки не гнутые , тот , который заказывал
Достоинства:
Комментарий:
Проц пришел целый Завёлся на 3,5-4 ГГц, холодный. Работает ровно
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, ножки ровные, процессор работает
Достоинства:
Комментарий:
На данный момент стоит в ПК, поэтому фото не приложу, может позже дополняют скринами. Все отлично, все работает, особенно выделю наличие годовой гарантии.
Достоинства:
Комментарий:
всё работает. пришел без следов использования. упакован был просто в пластиковом контейнере но все ножки идеально ровные.
Достоинства:
Комментарий:
хороший 6-ядерник, упаковка норм, ножки не гнутые
Достоинства:
Комментарий:
спасибо продавцу ,быстрая доставка , хорошее качество .
Достоинства:
Комментарий:
Обычный кукурузен 5 5600, до сих пор актуален. Что о нем говорить когда все есть в интернете. Единственное чего не хватает это нормальной упаковки, одной пластмассы для такой вещи недостаточно.
Достоинства:
Комментарий:
отличный процессор, своё дело делает
Достоинства:
Комментарий:
Погнутых контактов нету, работает отлично. Можно смело брать!
Достоинства:
Комментарий:
нормальный проц. многие жалуются про упаковку, мне повезло, установился с лету на материнку MSI B550M PRO-VDH, запустилась сразу. спасибо, мне все понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка как дешевая бижутерия, на вид целый. Как установлю, дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
хороший процессор, на наклейку спëрли(
Достоинства:
Комментарий:
Ножки целые, упаковка добротная в коробочке, стресс тест не выявил ошибок, частоты держит нормально