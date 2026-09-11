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Материнская плата Asus Pro B550M-C/CSM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus Pro B550M-C/CSM

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Материнская плата Asus Pro B550M-C/CSM - фото 1
Материнская плата Asus Pro B550M-C/CSM - фото 2
Материнская плата Asus Pro B550M-C/CSM - фото 3
Материнская плата Asus Pro B550M-C/CSM - фото 4
Материнская плата Asus Pro B550M-C/CSM - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
  • Материнская плата Asus Pro B550M-C/CSM - фото 1
  • Материнская плата Asus Pro B550M-C/CSM - фото 2
  • Материнская плата Asus Pro B550M-C/CSM - фото 3
  • Материнская плата Asus Pro B550M-C/CSM - фото 4
  • Материнская плата Asus Pro B550M-C/CSM - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 491023
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Размеры в упаковке, см
27х26х5
Вес, г.
95

Описание товара Материнская плата Asus Pro B550M-C/CSM

Материнская плата ASUS Pro B550M-C/CSM – популярная модель от всемирно известного производителя основных компонентов компьютера. Чипсет модели (AMD B550) идеально совместим с процессорами AMD AM4. Плата соответствует форм-фактору Micro-ATX, обладая совместимостью с подавляющим большинством распространенных в настоящее время корпусов. Модель позиционируется в качестве основы для компьютера универсального назначения, который будет полезен как в офисе, так и дома. Любителей игр порадует возможность монтажа видеокарты: для этого используется слот PCI-E x16. Плата поддерживает до 128 ГБ памяти DDR4.

Отзывы о товаре Материнская плата Asus Pro B550M-C/CSM




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Описание
Материнская плата ASUS Pro B550M-C/CSM – популярная модель от всемирно известного производителя основных компонентов компьютера. Чипсет модели (AMD B550) идеально совместим с процессорами AMD AM4. Плата соответствует форм-фактору Micro-ATX, обладая совместимостью с подавляющим большинством распространенных в настоящее время корпусов. Модель позиционируется в качестве основы для компьютера универсального назначения, который будет полезен как в офисе, так и дома. Любителей игр порадует возможность монтажа видеокарты: для этого используется слот PCI-E x16. Плата поддерживает до 128 ГБ памяти DDR4.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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