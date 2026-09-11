Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB (N3060GAMING OC-12GD 2.0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 490029
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х22х4
Вес, кг.
1.25
Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB (N3060GAMING OC-12GD 2.0)
Графический процессор GeForce обеспечивает высокую производительность в любых играх и передовые возможности на базе искусственного интеллекта. Трассировка лучей в реальном времени обеспечивает реалистичность графики. Технология NVIDIA DLSS повышает fps в требовательных играх до 2-х раз, а NVIDIA Reflex повышает отзывчивость управления и скорость реакции в соревновательных играх. GeForce RTX также позволяет ускорить десятки популярных приложений для работы с фото, видео, графикой и анимацией.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 41 890 руб.10473 руб. в СплитВидеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 8GB GD...
-
В наличииЦена 44 440 руб.11110 руб. в СплитВидеокарта AFOX GeForce RTX 3070, 8 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplay...
-
В наличииЦена 45 780 руб.11445 руб. в СплитВидеокарта Asus RTX 3060 12Gb (DUAL-RTX3060-O12G-V2) LHR
-
В наличииЦена 46 850 руб.11713 руб. в СплитВидеокарта Asus GeForce RTX 5060 Prime 8GB <90YV0N11-MVAA00>
-
В наличииЦена 47 580 руб.11895 руб. в СплитВидеокарта GigaByte RTX 5060 Windforce OC 8G GDDR7 (GV-N5060WF2O...
-
В наличииЦена 48 450 руб.12113 руб. в СплитВидеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV...
-
В наличииЦена 50 380 руб.12595 руб. в СплитВидеокарта Palit PCIE16 RTX 5060 8Gb PA-RTX 5060 WHITE OC 8Gb бе...
-
В наличииЦена 50 470 руб.12618 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D)
-
В наличииЦена 52 110 руб.13028 руб. в СплитВидеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FA...
-
В наличииЦена 57 070 руб.14268 руб. в СплитВидеокарта Asus GeForce RTX 5060 Ti Prime OC 8GB <90YV0MP0-M0NA0...
-
В наличииЦена 80 070 руб.20018 руб. в СплитВидеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 NITRO+ GAMING OC 16GB GDD...
-
В наличииЦена 81 010 руб.20253 руб. в СплитВидеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime 12GB <90YV0M11-M0NA00>
Графический процессор GeForce обеспечивает высокую производительность в любых играх и передовые возможности на базе искусственного интеллекта. Трассировка лучей в реальном времени обеспечивает реалистичность графики. Технология NVIDIA DLSS повышает fps в требовательных играх до 2-х раз, а NVIDIA Reflex повышает отзывчивость управления и скорость реакции в соревновательных играх. GeForce RTX также позволяет ускорить десятки популярных приложений для работы с фото, видео, графикой и анимацией.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB (N3060GAMING OC-12GD 2.0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB (N3060GAMING OC-12GD 2.0)