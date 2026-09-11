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Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB (N3060GAMING OC-12GD 2.0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB (N3060GAMING OC-12GD 2.0)

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Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB (N3060GAMING OC-12GD 2.0) - фото 1
Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB (N3060GAMING OC-12GD 2.0) - фото 2
Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB (N3060GAMING OC-12GD 2.0) - фото 3
Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB (N3060GAMING OC-12GD 2.0) - фото 4
Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB (N3060GAMING OC-12GD 2.0) - фото 5
Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB (N3060GAMING OC-12GD 2.0) - фото 6
Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB (N3060GAMING OC-12GD 2.0) - фото 7
Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB (N3060GAMING OC-12GD 2.0) - фото 8
Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB (N3060GAMING OC-12GD 2.0) - фото 9
Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB (N3060GAMING OC-12GD 2.0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарты
  • Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB (N3060GAMING OC-12GD 2.0) - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB (N3060GAMING OC-12GD 2.0) - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB (N3060GAMING OC-12GD 2.0) - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB (N3060GAMING OC-12GD 2.0) - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB (N3060GAMING OC-12GD 2.0) - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB (N3060GAMING OC-12GD 2.0) - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB (N3060GAMING OC-12GD 2.0) - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB (N3060GAMING OC-12GD 2.0) - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB (N3060GAMING OC-12GD 2.0) - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB (N3060GAMING OC-12GD 2.0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 490029
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарты
Размеры в упаковке, см
40х22х4
Вес, кг.
1.25

Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB (N3060GAMING OC-12GD 2.0)

Графический процессор GeForce обеспечивает высокую производительность в любых играх и передовые возможности на базе искусственного интеллекта. Трассировка лучей в реальном времени обеспечивает реалистичность графики. Технология NVIDIA DLSS повышает fps в требовательных играх до 2-х раз, а NVIDIA Reflex повышает отзывчивость управления и скорость реакции в соревновательных играх. GeForce RTX также позволяет ускорить десятки популярных приложений для работы с фото, видео, графикой и анимацией.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB (N3060GAMING OC-12GD 2.0)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарты
Описание
Графический процессор GeForce обеспечивает высокую производительность в любых играх и передовые возможности на базе искусственного интеллекта. Трассировка лучей в реальном времени обеспечивает реалистичность графики. Технология NVIDIA DLSS повышает fps в требовательных играх до 2-х раз, а NVIDIA Reflex повышает отзывчивость управления и скорость реакции в соревновательных играх. GeForce RTX также позволяет ускорить десятки популярных приложений для работы с фото, видео, графикой и анимацией.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB (N3060GAMING OC-12GD 2.0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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