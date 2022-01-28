Чайник электрический Polaris PWK 1775CGLD WIFI серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 485503
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
1
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х24х19
Вес, кг.
3.85
Описание товара Чайник электрический Polaris PWK 1775CGLD WIFI серебристый
Английский контроллер STRIX: 15 000 циклов кипячения, что равно 10 годам интенсивного использования. Яркая внутренняя подсветка. Корпус из высококачественного термостойкого стекла. Инструментальная проверка однородности и чистоты стекла. Функция поддержания заданной температуры воды. Возможность выбора температуры от 40 до 100 градусов. ЖК-дисплей с подсветкой и сенсорная панель управления. Открытие крышки на 90 градусов способствует легкой очистке чайника и удобному заливу воды. Блокировка включения без воды.
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
1
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Английский контроллер STRIX: 15 000 циклов кипячения, что равно 10 годам интенсивного использования. Яркая внутренняя подсветка. Корпус из высококачественного термостойкого стекла. Инструментальная проверка однородности и чистоты стекла. Функция поддержания заданной температуры воды. Возможность выбора температуры от 40 до 100 градусов. ЖК-дисплей с подсветкой и сенсорная панель управления. Открытие крышки на 90 градусов способствует легкой очистке чайника и удобному заливу воды. Блокировка включения без воды.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Достоинства:
Отличный чайник, много разных режимов нагревания воды, работает с алисой, тихий, красивая подсветка
Недостатки:
Недостатков нет
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Polaris PWK 1775CGLD WIFI серебристый
Достоинства:
Отличный чайник, много разных режимов нагревания воды, работает с алисой, тихий, красивая подсветка
Недостатки:
Недостатков нет