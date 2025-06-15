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Чайник электрический Kitfort КТ-6116 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Kitfort КТ-6116

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Чайник электрический Kitfort КТ-6116 - фото 1
Чайник электрический Kitfort КТ-6116 - фото 2
Чайник электрический Kitfort КТ-6116 - фото 3
Чайник электрический Kitfort КТ-6116 - фото 4
Чайник электрический Kitfort КТ-6116 - фото 5
Чайник электрический Kitfort КТ-6116 - фото 6
Чайник электрический Kitfort КТ-6116 - фото 7
Чайник электрический Kitfort КТ-6116 - фото 8
Чайник электрический Kitfort КТ-6116 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
металл/пластик (двойные стенки)
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6116 - фото 1
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6116 - фото 2
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6116 - фото 3
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6116 - фото 4
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6116 - фото 5
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6116 - фото 6
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6116 - фото 7
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6116 - фото 8
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6116 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 481184
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
автоотключение при закипании
Дополнительный цвет
прозрачный
Защита
блокировка крышки
Основной цвет
черный
Прочее
индикация включения
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
металл/пластик (двойные стенки)
Терморегулятор
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х25х20
Вес, кг.
2.2

Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6116

Электрический чайник с терморегулятором Kitfort КТ-6116 может не только вскипятить воду, но и нагреть её до температур: 40, 70, 80, 85, 90 и 95°С, что очень удобно при заваривании различных сортов чая, кофе и при приготовлении детского питания.

Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-6116

Источник: Яндекс Маркет
15.06.2025
Иван

Достоинства:


Комментарий:
Вполне приличный чайник. Увесистый. Есть надежда, что настоящий металл все-таки присутствует. Управление интуитивно понятное. Из минусов-завышенная цена и дырявая коробка. Но сам товар целый и доставлен вовремя.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник,современный,все на русском языке,очень понравился
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Дученко К.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник в целом очень понравился! Взяли в офис и домой. Думаю еще на дачу купим .
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Удивительно, но заваривать в нём чай оказалось удобно.
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2024
Николай

Достоинства:


Комментарий:
Аналог BORK, но не совсем. Отсутствуют две кнопки, а вследствии этого отсутствуют две функции в отличии от BORK. 1/Нет отдельной кнопки кипячения воды, из-за этого при любом кипячении чайника срабатывает заварочный механизм. Но есть другой способ чтобы при каждом кипячении воды не срабатывала заварочная система, нужно поставить выбор чая и крепость чая на ручной режим. В таком случае когда чай заварен и вам через какое-то время требуется его только подогреть, то заварочная система срабатывать не будет. 2/Нет регулирующей кнопки подъёма и опускания заварника, из-за этого заварка происходит только с опущенным заварником, а не верх-низ. Но чайник всё равно хороший и без этих функций. Рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2024
Arnold A.

Достоинства:


Комментарий:
Из минусов. 1. Нет вайфая. 2. Звуковое сопровождение нельзя отключить и звук не самый приятный. 3. Нет отдельной кнопки для простого кипячения. 4. Везде английский. Из плюсов. 1. Чайник прикольный, пользоваться приятно. 2. Заваривает хорошо на разных режимах. 3. Сделан добротно. 4. Огромное множество флаеров с промоподарками и всякими развлечениями. 5. Продукт качественный.
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2024
Кристина

Достоинства:


Комментарий:
Чайник очень понравился. Стильный , красивый дизайн. Наличие широкого горла облегчает уход за ним. Взозможность заваривать чай непосредственно в нём ,тоже лишней не будет. Подогрев до нужной температуры экономит наше время и упрощает нам жизнь. Я довольна покупкой!
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2024
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник. Внешне оставляет впечатление качественного товара. Боюсь, правда, вид испортится если будем заваривать чай непосредственно в нём... Сейчас только приехал к нам, будем пользоваться.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2024
Татьяна Ю.

Достоинства:


Комментарий:
У меня есть такой чайник Борк. Купила на дачу аналог. От фирмы китфорт, функционал у этого лучше и понятнее . Цена почти в 10 раз меньше , отличия мииимальны.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2024
Александр Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший и качественный чайник! Очень много режимов для заваривания чая, также сам элемент для заварки можно снять. Также хочется отметить, что у заварника есть прикольная функция - он автоматически спускается и поднимается. Очень понятная и простая инструкция, разбираешься буквально за 5 минут. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2024
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник кипятит :) Купил на замену более простому чайнику верой и правдой прослужившему 10 лет. Выбирал чтобы был прозрачным и было видео количество воды. В модели есть разные функции но пока их не пробовал, просто кипячу воду :)
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2024
Юлия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Приехал целый и в срок. Отличный чайник, полностью соответствует описанию. Емкость для заварки опускается в зависимости от заданных настроек. Многие пишут про налет - обратите внимание на воду, которую заливаете, после использования воды из фильтра - всё в порядке. Сам чайник выглядит красиво, хорошо вписался в интерьер



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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
автоотключение при закипании
Дополнительный цвет
прозрачный
Защита
блокировка крышки
Основной цвет
черный
Прочее
индикация включения
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Развернуть
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
металл/пластик (двойные стенки)
Терморегулятор
да
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник с терморегулятором Kitfort КТ-6116 может не только вскипятить воду, но и нагреть её до температур: 40, 70, 80, 85, 90 и 95°С, что очень удобно при заваривании различных сортов чая, кофе и при приготовлении детского питания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.06.2025
Иван

Достоинства:


Комментарий:
Вполне приличный чайник. Увесистый. Есть надежда, что настоящий металл все-таки присутствует. Управление интуитивно понятное. Из минусов-завышенная цена и дырявая коробка. Но сам товар целый и доставлен вовремя.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник,современный,все на русском языке,очень понравился
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Дученко К.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник в целом очень понравился! Взяли в офис и домой. Думаю еще на дачу купим .
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Удивительно, но заваривать в нём чай оказалось удобно.
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2024
Николай

Достоинства:


Комментарий:
Аналог BORK, но не совсем. Отсутствуют две кнопки, а вследствии этого отсутствуют две функции в отличии от BORK. 1/Нет отдельной кнопки кипячения воды, из-за этого при любом кипячении чайника срабатывает заварочный механизм. Но есть другой способ чтобы при каждом кипячении воды не срабатывала заварочная система, нужно поставить выбор чая и крепость чая на ручной режим. В таком случае когда чай заварен и вам через какое-то время требуется его только подогреть, то заварочная система срабатывать не будет. 2/Нет регулирующей кнопки подъёма и опускания заварника, из-за этого заварка происходит только с опущенным заварником, а не верх-низ. Но чайник всё равно хороший и без этих функций. Рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2024
Arnold A.

Достоинства:


Комментарий:
Из минусов. 1. Нет вайфая. 2. Звуковое сопровождение нельзя отключить и звук не самый приятный. 3. Нет отдельной кнопки для простого кипячения. 4. Везде английский. Из плюсов. 1. Чайник прикольный, пользоваться приятно. 2. Заваривает хорошо на разных режимах. 3. Сделан добротно. 4. Огромное множество флаеров с промоподарками и всякими развлечениями. 5. Продукт качественный.
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2024
Кристина

Достоинства:


Комментарий:
Чайник очень понравился. Стильный , красивый дизайн. Наличие широкого горла облегчает уход за ним. Взозможность заваривать чай непосредственно в нём ,тоже лишней не будет. Подогрев до нужной температуры экономит наше время и упрощает нам жизнь. Я довольна покупкой!
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2024
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник. Внешне оставляет впечатление качественного товара. Боюсь, правда, вид испортится если будем заваривать чай непосредственно в нём... Сейчас только приехал к нам, будем пользоваться.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2024
Татьяна Ю.

Достоинства:


Комментарий:
У меня есть такой чайник Борк. Купила на дачу аналог. От фирмы китфорт, функционал у этого лучше и понятнее . Цена почти в 10 раз меньше , отличия мииимальны.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2024
Александр Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший и качественный чайник! Очень много режимов для заваривания чая, также сам элемент для заварки можно снять. Также хочется отметить, что у заварника есть прикольная функция - он автоматически спускается и поднимается. Очень понятная и простая инструкция, разбираешься буквально за 5 минут. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2024
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник кипятит :) Купил на замену более простому чайнику верой и правдой прослужившему 10 лет. Выбирал чтобы был прозрачным и было видео количество воды. В модели есть разные функции но пока их не пробовал, просто кипячу воду :)
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2024
Юлия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Приехал целый и в срок. Отличный чайник, полностью соответствует описанию. Емкость для заварки опускается в зависимости от заданных настроек. Многие пишут про налет - обратите внимание на воду, которую заливаете, после использования воды из фильтра - всё в порядке. Сам чайник выглядит красиво, хорошо вписался в интерьер


Чайник электрический Kitfort КТ-6116 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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