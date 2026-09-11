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Наушники Sennheiser IE 100 PRO BLACK (508940) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Sennheiser IE 100 PRO BLACK (508940)

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Наушники Sennheiser IE 100 PRO BLACK (508940) - фото 1
Наушники Sennheiser IE 100 PRO BLACK (508940) - фото 2
Наушники Sennheiser IE 100 PRO BLACK (508940) - фото 3
Наушники Sennheiser IE 100 PRO BLACK (508940) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Микрофон
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Sennheiser IE 100 PRO BLACK (508940) - фото 1
  • Наушники Sennheiser IE 100 PRO BLACK (508940) - фото 2
  • Наушники Sennheiser IE 100 PRO BLACK (508940) - фото 3
  • Наушники Sennheiser IE 100 PRO BLACK (508940) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
10 030 руб.  16 923 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 481778
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Характеристики

Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.3
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
500

Описание товара Наушники Sennheiser IE 100 PRO BLACK (508940)

Sennheiser предлагает высококачественные внутриканальные наушники, которые сочетают в себе классический дизайн и отличные характеристики звучания. Эти наушники выполнены в элегантном черном цвете и подключаются к устройствам с помощью 1,3-метрового отсоединяемого кабеля с разъемом jack 3.5 mm, что обеспечивает удобство и мобильность.

Отзывы о товаре Наушники Sennheiser IE 100 PRO BLACK (508940)




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Характеристики
Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.3
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Sennheiser предлагает высококачественные внутриканальные наушники, которые сочетают в себе классический дизайн и отличные характеристики звучания. Эти наушники выполнены в элегантном черном цвете и подключаются к устройствам с помощью 1,3-метрового отсоединяемого кабеля с разъемом jack 3.5 mm, что обеспечивает удобство и мобильность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Sennheiser IE 100 PRO BLACK (508940) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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