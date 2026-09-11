Монитор AOC 31.5" Q32P2
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Характеристики
Описание товара Монитор AOC 31.5" Q32P2
Монитор AOC - это современное устройство, созданное для комфортной работы и развлечений. С диагональю экрана 31,5 дюймов и разрешением 2560x1440, этот монитор обеспечивает четкое и детализированное изображение, идеально подходящее как для офисной работы, так и для игр. Оснащенный IPS-матрицей, монитор гарантирует точную цветопередачу и широкие углы обзора по вертикали и горизонтали (178°), что позволяет видеть изображение без искажений под любым углом. Время отклика составляет всего 4 мс, что минимизирует размытие в динамичных сценах. Частота обновления 75 Гц обеспечивает гладкую и приятную картинку, а антибликовое покрытие экрана снижает вероятность утомления глаз. Этот монитор AOC отличается удобством и функциональностью: встроенный блок питания упрощает подключение, а наличие выхода на наушники предоставляет дополнительные возможности для комфортного использования мультимедийных приложений. Возможность регулировки по высоте позволяет настроить экран в наиболее удобное для пользователя положение. Эффективность энергопотребления также на высоте — всего 35 Вт в рабочем режиме, что выгодно отличает его среди конкурентов. Современный, стильный и функциональный монитор AOC станет отличным выбором для дома или офиса.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: большие
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