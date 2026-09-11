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Монитор AOC 31.5" Q32P2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор AOC 31.5" Q32P2

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Монитор AOC 31.5&quot; Q32P2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 479692
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Характеристики

Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х54х22
Вес, кг.
11.98

Описание товара Монитор AOC 31.5" Q32P2

Монитор AOC - это современное устройство, созданное для комфортной работы и развлечений. С диагональю экрана 31,5 дюймов и разрешением 2560x1440, этот монитор обеспечивает четкое и детализированное изображение, идеально подходящее как для офисной работы, так и для игр. Оснащенный IPS-матрицей, монитор гарантирует точную цветопередачу и широкие углы обзора по вертикали и горизонтали (178°), что позволяет видеть изображение без искажений под любым углом. Время отклика составляет всего 4 мс, что минимизирует размытие в динамичных сценах. Частота обновления 75 Гц обеспечивает гладкую и приятную картинку, а антибликовое покрытие экрана снижает вероятность утомления глаз. Этот монитор AOC отличается удобством и функциональностью: встроенный блок питания упрощает подключение, а наличие выхода на наушники предоставляет дополнительные возможности для комфортного использования мультимедийных приложений. Возможность регулировки по высоте позволяет настроить экран в наиболее удобное для пользователя положение. Эффективность энергопотребления также на высоте — всего 35 Вт в рабочем режиме, что выгодно отличает его среди конкурентов. Современный, стильный и функциональный монитор AOC станет отличным выбором для дома или офиса.



Теги товара: большие

Отзывы о товаре Монитор AOC 31.5" Q32P2




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Характеристики
Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Развернуть
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
35
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор AOC - это современное устройство, созданное для комфортной работы и развлечений. С диагональю экрана 31,5 дюймов и разрешением 2560x1440, этот монитор обеспечивает четкое и детализированное изображение, идеально подходящее как для офисной работы, так и для игр. Оснащенный IPS-матрицей, монитор гарантирует точную цветопередачу и широкие углы обзора по вертикали и горизонтали (178°), что позволяет видеть изображение без искажений под любым углом. Время отклика составляет всего 4 мс, что минимизирует размытие в динамичных сценах. Частота обновления 75 Гц обеспечивает гладкую и приятную картинку, а антибликовое покрытие экрана снижает вероятность утомления глаз. Этот монитор AOC отличается удобством и функциональностью: встроенный блок питания упрощает подключение, а наличие выхода на наушники предоставляет дополнительные возможности для комфортного использования мультимедийных приложений. Возможность регулировки по высоте позволяет настроить экран в наиболее удобное для пользователя положение. Эффективность энергопотребления также на высоте — всего 35 Вт в рабочем режиме, что выгодно отличает его среди конкурентов. Современный, стильный и функциональный монитор AOC станет отличным выбором для дома или офиса.


Теги товара: большие
Самовывоз
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Отзывы


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