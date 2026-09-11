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Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS20A7013AB/BW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS20A7013AB/BW

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Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS20A7013AB/BW - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS20A7013AB/BW - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS20A7013AB/BW - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS20A7013AB/BW - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS20A7013AB/BW - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS20A7013AB/BW - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS20A7013AB/BW - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS20A7013AB/BW - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
850 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS20A7013AB/BW - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS20A7013AB/BW - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS20A7013AB/BW - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS20A7013AB/BW - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS20A7013AB/BW - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS20A7013AB/BW - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS20A7013AB/BW - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS20A7013AB/BW - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 478748
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
850 Вт
Мощность гриля
1100 Вт
Габариты
48.9x27.5x31.3 см
Страна производитель
Малайзия
Размеры в упаковке, см
71х47х44
Вес, кг.
17.8

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS20A7013AB/BW

Печь микроволновая встраиваемая SAMSUNG MS20A7013AB/BW с внутренним покрытием из керамической эмали, которое характеризуется высокой прочностью и износостойкостью. Она в 7 раз устойчивее к образованию ржавчины и царапин по сравнению с другими покрытиями камеры в микроволновых печах. Кроме того, она не подвержена выгоранию цвета под воздействием высоких температур даже после длительной эксплуатации. Керамическое покрытие предотвращает размножение бактерий и помогает поддерживать гигиену при приготовлении пищи. Не нужно высчитывать время и температуру приготовления – просто выберите один из пунктов меню и нажмите кнопку, чтобы запустить процесс.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS20A7013AB/BW




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
850 Вт
Мощность гриля
1100 Вт
Габариты
48.9x27.5x31.3 см
Страна производитель
Малайзия
Описание
Печь микроволновая встраиваемая SAMSUNG MS20A7013AB/BW с внутренним покрытием из керамической эмали, которое характеризуется высокой прочностью и износостойкостью. Она в 7 раз устойчивее к образованию ржавчины и царапин по сравнению с другими покрытиями камеры в микроволновых печах. Кроме того, она не подвержена выгоранию цвета под воздействием высоких температур даже после длительной эксплуатации. Керамическое покрытие предотвращает размножение бактерий и помогает поддерживать гигиену при приготовлении пищи. Не нужно высчитывать время и температуру приготовления – просто выберите один из пунктов меню и нажмите кнопку, чтобы запустить процесс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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