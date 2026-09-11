Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS20A7013AB/BW
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS20A7013AB/BW
Печь микроволновая встраиваемая SAMSUNG MS20A7013AB/BW с внутренним покрытием из керамической эмали, которое характеризуется высокой прочностью и износостойкостью. Она в 7 раз устойчивее к образованию ржавчины и царапин по сравнению с другими покрытиями камеры в микроволновых печах. Кроме того, она не подвержена выгоранию цвета под воздействием высоких температур даже после длительной эксплуатации. Керамическое покрытие предотвращает размножение бактерий и помогает поддерживать гигиену при приготовлении пищи. Не нужно высчитывать время и температуру приготовления – просто выберите один из пунктов меню и нажмите кнопку, чтобы запустить процесс.
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Теги товара: 20 л, маленькие, черные, для офиса, черные Samsung
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