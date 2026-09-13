Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRIB 20л. 700Вт бежевый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRIB 20л. 700Вт бежевый
Встраиваемая микроволновая печь MAUNFELD JBMO.20.5GRIB — незаменимый прибор на любой кухне. Благодаря возможности работы в режиме микроволн с мощностью 1080 Вт и в режиме гриля с мощностью 800 Вт данная модель порадует вас широкими возможностями для приготовления любимых блюд — например, замороженных или свежих овощей, различного мяса и рыбы, выпечки, десертов и некоторых напитков. Внутренний объем модели составляет 20 л, для покрытия стенок используется качественная нержавеющая сталь, которая отличается высокой надежностью, гигиеничностью и устойчивостью к нагреву. Микроволновая печь MAUNFELD JBMO.20.5GRIB предназначена для встраивания в гарнитур, что вкупе с лаконичным дизайном, сочетающим в себе нежный бежевый цвет с декоративными позолоченными элементами, создаст стильный вид вашей кухни, а также поможет сэкономить пространство в помещении. Модель оснащена двумя поворотными переключателями для установки температуры и таймера в пределах 30 минут. Навесная дверца с массивной ручкой обеспечит легкий доступ к внутреннему содержимому камеры.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 21 530 руб.5383 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 XN
-
В наличииЦена 25 080 руб.6270 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGW
-
В наличииЦена 25 710 руб.6428 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGN
-
В наличииЦена 26 590 руб.6648 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGB
-
В наличииЦена 27 020 руб.6755 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 RGB
-
В наличииЦена 27 530 руб.6883 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 827 GN
-
В наличииЦена 32 450 руб.8113 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 830 GNBX
-
В наличииЦена 34 490 руб.8623 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 830 GBXGR
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRIB 20л. 700Вт бежевый