Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь
Эта микроволновая печь станет незаменимым помощником на кухне. С ней вы сможете легко и быстро разогреть еду, разморозить продукты или приготовить несложные блюда. Благодаря функции ускоренного приготовления, разогрев пищи займет минимум времени. Вы сможете ускорить процесс приготовления или разогрева блюд, выбрав нужную мощность микроволн. Функция автоматического размораживания поможет вам быстро подготовить продукты к дальнейшей обработке. Открытие дверцы осуществляется справа налево. На корпусе печи расположены удобные механические переключатели для управления мощностью микроволн и установки таймера. Максимальная мощность микроволн — 1250 Вт. Объем камеры — 20 л. Внутренняя камера печи покрыта эмалью легкой очистки. Это упростит уход за печью и позволит дольше сохранять ее внешний вид. Дверца микроволновой печи открывается в правую сторону, что обеспечивает удобный доступ к камере. Печь имеет компактные размеры, поэтому не займет много места на вашей кухне.
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