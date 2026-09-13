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Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь

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Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 8
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 9
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 10
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 11
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 12
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 13
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 14
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 15
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 16
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 17
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Мощность микроволн
800 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 8
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 9
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 10
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 11
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 12
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 13
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 14
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 15
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 16
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 17
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719198
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
59.5х34.35х38.8 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х45х44
Вес, кг.
17

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь

Эта микроволновая печь станет незаменимым помощником на кухне. С ней вы сможете легко и быстро разогреть еду, разморозить продукты или приготовить несложные блюда. Благодаря функции ускоренного приготовления, разогрев пищи займет минимум времени. Вы сможете ускорить процесс приготовления или разогрева блюд, выбрав нужную мощность микроволн. Функция автоматического размораживания поможет вам быстро подготовить продукты к дальнейшей обработке. Открытие дверцы осуществляется справа налево. На корпусе печи расположены удобные механические переключатели для управления мощностью микроволн и установки таймера. Максимальная мощность микроволн — 1250 Вт. Объем камеры — 20 л. Внутренняя камера печи покрыта эмалью легкой очистки. Это упростит уход за печью и позволит дольше сохранять ее внешний вид. Дверца микроволновой печи открывается в правую сторону, что обеспечивает удобный доступ к камере. Печь имеет компактные размеры, поэтому не займет много места на вашей кухне.



Теги товара: 20 л, 800 Вт, маленькие

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Развернуть
Габариты
59.5х34.35х38.8 см
Страна производитель
Китай
Описание
Эта микроволновая печь станет незаменимым помощником на кухне. С ней вы сможете легко и быстро разогреть еду, разморозить продукты или приготовить несложные блюда. Благодаря функции ускоренного приготовления, разогрев пищи займет минимум времени. Вы сможете ускорить процесс приготовления или разогрева блюд, выбрав нужную мощность микроволн. Функция автоматического размораживания поможет вам быстро подготовить продукты к дальнейшей обработке. Открытие дверцы осуществляется справа налево. На корпусе печи расположены удобные механические переключатели для управления мощностью микроволн и установки таймера. Максимальная мощность микроволн — 1250 Вт. Объем камеры — 20 л. Внутренняя камера печи покрыта эмалью легкой очистки. Это упростит уход за печью и позволит дольше сохранять ее внешний вид. Дверца микроволновой печи открывается в правую сторону, что обеспечивает удобный доступ к камере. Печь имеет компактные размеры, поэтому не займет много места на вашей кухне.


Теги товара: 20 л, 800 Вт, маленькие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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