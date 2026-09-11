Уровень лазерный Deko DKLL12 SET 2 065-0100
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Характеристики
Тип товара
Уровень
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-1%4 070 руб. 4 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 478339
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, шт.атив, кейс/сумка, батарейки (аккумулятор), упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
4х1.5 B
Дальность построения без приемника, м
30
Точность, мм/м
0.3
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
9.7
Высота, см
16.5
Элементы питания
АА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, кг.
1.05
Описание товара Уровень лазерный Deko DKLL12 SET 2 065-0100
Лазерный самовыравнивающийся уровень DEKO DKLL12 SET 2 065-0100 используется в строительстве. Он проецирует вертикальную и горизонтальную линию на поверхности. шт.атив обеспечивает удобное расположение уровня на необходимой высоте.
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Бренд
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, шт.атив, кейс/сумка, батарейки (аккумулятор), упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
4х1.5 B
Дальность построения без приемника, м
30
Точность, мм/м
0.3
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
9.7
Развернуть
Высота, см
16.5
Элементы питания
АА
Страна производитель
Китай
Лазерный самовыравнивающийся уровень DEKO DKLL12 SET 2 065-0100 используется в строительстве. Он проецирует вертикальную и горизонтальную линию на поверхности. шт.атив обеспечивает удобное расположение уровня на необходимой высоте.
Уровень лазерный Deko DKLL12 SET 2 065-0100 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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