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Дождеватель Grinda 40341 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дождеватель Grinda 40341

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Дождеватель Grinda 40341
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 476129
Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Дождеватель Grinda 40341
450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
1
Форма участка полива
круг
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х15х10
Вес, г.
164

Описание товара Дождеватель Grinda 40341

Применяется для стационарного полива растений при подключении к водопроводному шлангу с помощью соединителя.

Отзывы о товаре Дождеватель Grinda 40341




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
1
Форма участка полива
круг
Страна производитель
Китай
Описание
Применяется для стационарного полива растений при подключении к водопроводному шлангу с помощью соединителя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дождеватель Grinda 40341 - стоимость товара 450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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