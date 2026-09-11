Триммер электрический Huter GET-LS45
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Триммер электрический Huter GET-LS45
Выполненный в прочном корпусе триммер электрический HUTER GET-LS45 без проблем справится с любыми видами поросли и поможет привести придомовую территорию, садовый, дачный или только что полученный в распоряжение густо поросший сорняками, сухостоем, кустарниковой порослью участок в идеальное состояние. Функционирует от электродвигателя мощностью 1500 Вт. Работает на скорости до 8000 об/мин и получает питание от бытовой электросети. В качестве режущего инструмента используются прочная леска диаметром 2 мм и металлический нож. Триммер электрический HUTER GET-LS45 имеет в конструкции популярную полуавтоматическую косильную катушку, диаметр стрижки составляет 42 см. Разборная прямая штанга удобна в хранении и транспортировке. Верхнее расположение двигателя позволяет безопасно проводить работы даже на влажной траве. Рукоять имеет эргономичную D-образную форму, обеспечивающую прочное удержание инструмента в руках.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 380 руб.1845 руб. в СплитКоса сетевая STEHER 1700 Вт SEB-42-1700
-
В наличииЦена 7 390 руб.1848 руб. в СплитТриммер бензиновый STEHER BT-2500-S, 2.5 кВт
-
В наличииЦена 7 450 руб.1863 руб. в СплитТриммер бензиновый Зубр КРБ-430
-
В наличииЦена 7 470 руб. 14 985 руб.1868 руб. в СплитТриммер бензиновый Champion T528S-2
-
В наличииЦена 7 470 руб.1868 руб. в СплитТриммер бензиновый STEHER BT-2500, 2.5 кВт
-
В наличииЦена 7 760 руб. 10 613 руб.1940 руб. в СплитТриммер бензиновый Champion T256-2
-
В наличииЦена 7 800 руб. 10 738 руб.1950 руб. в СплитТриммер бензиновый Patriot PT 443 The One
-
В наличииЦена 7 870 руб.1968 руб. в СплитТриммер сетевой ЗУБР 1700Вт, ш/с 42см, (КСВ-42-1700)
-
В наличииЦена 8 060 руб.2015 руб. в СплитТриммер аккумуляторный бесщеточный ЗУБР 20 В, 310 мм, 1 АКБ LMS ...
-
В наличииЦена 8 210 руб.2053 руб. в СплитТриммер бензиновый ЗУБР КРБ-1000, 1 кВт
-
В наличииЦена 8 230 руб. 11 438 руб.2058 руб. в СплитТриммер бензиновый Champion T333-2
-
В наличииЦена 8 360 руб.2090 руб. в СплитТриммер бензиновый ЗУБР КРБ-1300, 1.3 кВт
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Отзывы о товаре Триммер электрический Huter GET-LS45