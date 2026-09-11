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Вентилятор настольный Centek CT-5003 Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор настольный Centek CT-5003 Grey

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Вентилятор настольный Centek CT-5003 Grey
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 474898
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Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Вентиляторы
Размеры в упаковке, см
30х20х20
Вес, г.
667

Описание товара Вентилятор настольный Centek CT-5003 Grey

Вентилятор Centek CT-5003 - компактное устройство с классическим дизайном, которое спасет вас в жаркую погоду, создав прохладный ветерок. Модель имеет серо-белую расцветку, поэтому ее можно приобрести как для домашнего использования, так и для оборудования рабочего места. Миниатюрный прибор легко поместиться на вашем столе, еще более эргономичным его делает надежное крепление-прищепка. 20 Вт мощности вполне достаточно для создания хорошего потока воздуха даже на первой скорости вращения лопастей. Пластиковый корпус легок в уходе и очистке от пыли и незначительных загрязнений. Питается вентилятор Centek CT-5003 от электросети посредством сетевого шнура с длиной 1.8 м. Вы сможете отрегулировать угол наклона устройства на 70 градусов. Модель оборудована тремя лопастями с диаметром 155 мм. Рабочий механизм представлен традиционным осевым типом. Выбор скорости вращения лопастей осуществляется при помощи поворотного механического переключателя. Шум, испускаемый прибором в процессе работы, не превысит показателя 30 дБ.

Отзывы о товаре Вентилятор настольный Centek CT-5003 Grey




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Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Вентиляторы
Описание
Вентилятор Centek CT-5003 - компактное устройство с классическим дизайном, которое спасет вас в жаркую погоду, создав прохладный ветерок. Модель имеет серо-белую расцветку, поэтому ее можно приобрести как для домашнего использования, так и для оборудования рабочего места. Миниатюрный прибор легко поместиться на вашем столе, еще более эргономичным его делает надежное крепление-прищепка. 20 Вт мощности вполне достаточно для создания хорошего потока воздуха даже на первой скорости вращения лопастей. Пластиковый корпус легок в уходе и очистке от пыли и незначительных загрязнений. Питается вентилятор Centek CT-5003 от электросети посредством сетевого шнура с длиной 1.8 м. Вы сможете отрегулировать угол наклона устройства на 70 градусов. Модель оборудована тремя лопастями с диаметром 155 мм. Рабочий механизм представлен традиционным осевым типом. Выбор скорости вращения лопастей осуществляется при помощи поворотного механического переключателя. Шум, испускаемый прибором в процессе работы, не превысит показателя 30 дБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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