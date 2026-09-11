Вентилятор настольный Centek CT-5003 Grey
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Вентилятор настольный Centek CT-5003 Grey
Вентилятор Centek CT-5003 - компактное устройство с классическим дизайном, которое спасет вас в жаркую погоду, создав прохладный ветерок. Модель имеет серо-белую расцветку, поэтому ее можно приобрести как для домашнего использования, так и для оборудования рабочего места. Миниатюрный прибор легко поместиться на вашем столе, еще более эргономичным его делает надежное крепление-прищепка. 20 Вт мощности вполне достаточно для создания хорошего потока воздуха даже на первой скорости вращения лопастей. Пластиковый корпус легок в уходе и очистке от пыли и незначительных загрязнений. Питается вентилятор Centek CT-5003 от электросети посредством сетевого шнура с длиной 1.8 м. Вы сможете отрегулировать угол наклона устройства на 70 градусов. Модель оборудована тремя лопастями с диаметром 155 мм. Рабочий механизм представлен традиционным осевым типом. Выбор скорости вращения лопастей осуществляется при помощи поворотного механического переключателя. Шум, испускаемый прибором в процессе работы, не превысит показателя 30 дБ.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 020 руб.505 руб. в СплитВентилятор напольный DUX DX-40B
-
В наличииЦена 2 180 руб. 3 570 руб.545 руб. в СплитВентилятор напольный Ballu BFF-801
-
В наличииЦена 2 340 руб. 3 800 руб.585 руб. в СплитВентилятор напольный Ballu BFF-802
-
В наличииЦена 2 790 руб. 4 520 руб.698 руб. в СплитВентилятор напольный Ballu BFF-807
-
В наличииЦена 2 790 руб. 4 520 руб.698 руб. в СплитВентилятор напольный Ballu BFF-840
-
В наличииЦена 2 790 руб.698 руб. в СплитВентилятор напольный Ballu BFF-705
-
В наличииЦена 2 940 руб. 4 750 руб.735 руб. в СплитВентилятор напольный Ballu BFF-907
-
В наличииЦена 2 940 руб.735 руб. в СплитВентилятор настольный Ballu BFT-135W
-
В наличииЦена 3 090 руб. 5 100 руб.773 руб. в СплитВентилятор напольный Ballu BFF-860R
-
В наличииЦена 3 290 руб. 3 800 руб.823 руб. в СплитВентилятор промышленный Ballu BIF-4BB
-
В наличииЦена 3 820 руб. 5 940 руб.955 руб. в СплитВентилятор напольный Electrolux EFF-1006W
-
В наличииЦена 4 180 руб. 7 130 руб.1045 руб. в СплитВентилятор промышленный Ballu BIF-8BB
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Отзывы о товаре Вентилятор настольный Centek CT-5003 Grey