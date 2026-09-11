Вентилятор настольный Centek CT-5003 Dark Blue
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
20
Количество скоростей
2
Диаметр лопастей, см
15.5
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
нет
Таймер
нет
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 474897
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентиляторы
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
20
Количество скоростей
2
Диаметр лопастей, см
15.5
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
нет
Таймер
нет
Управление
механическое
Ширина, см
14
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х20
Вес, г.
567
Описание товара Вентилятор настольный Centek CT-5003 Dark Blue
Настольный; осевой; мощность 20 Вт; лопасти 15.5 см; количество скоростей 2; управление механическое.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 020 руб.505 руб. в СплитВентилятор напольный DUX DX-40B
-
В наличииЦена 2 180 руб. 3 570 руб.545 руб. в СплитВентилятор напольный Ballu BFF-801
-
В наличииЦена 2 340 руб. 3 800 руб.585 руб. в СплитВентилятор напольный Ballu BFF-802
-
В наличииЦена 2 790 руб. 4 520 руб.698 руб. в СплитВентилятор напольный Ballu BFF-807
-
В наличииЦена 2 790 руб. 4 520 руб.698 руб. в СплитВентилятор напольный Ballu BFF-840
-
В наличииЦена 2 790 руб.698 руб. в СплитВентилятор напольный Ballu BFF-705
-
В наличииЦена 2 940 руб. 4 750 руб.735 руб. в СплитВентилятор напольный Ballu BFF-907
-
В наличииЦена 2 940 руб.735 руб. в СплитВентилятор настольный Ballu BFT-135W
-
В наличииЦена 3 090 руб. 5 100 руб.773 руб. в СплитВентилятор напольный Ballu BFF-860R
-
В наличииЦена 3 290 руб. 3 800 руб.823 руб. в СплитВентилятор промышленный Ballu BIF-4BB
-
В наличииЦена 3 820 руб. 5 940 руб.955 руб. в СплитВентилятор напольный Electrolux EFF-1006W
-
В наличииЦена 4 180 руб. 7 130 руб.1045 руб. в СплитВентилятор промышленный Ballu BIF-8BB
Бренд
Тип товара
Вентиляторы
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
20
Количество скоростей
2
Диаметр лопастей, см
15.5
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
нет
Таймер
нет
Управление
механическое
Ширина, см
14
Развернуть
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Настольный; осевой; мощность 20 Вт; лопасти 15.5 см; количество скоростей 2; управление механическое.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Вентилятор настольный Centek CT-5003 Dark Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вентилятор настольный Centek CT-5003 Dark Blue