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Вентилятор напольный "making Оasis everywhere" серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор напольный "making Оasis everywhere" серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт)

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Вентилятор напольный &quot;making Оasis everywhere&quot; серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт) - фото 1
Вентилятор напольный &quot;making Оasis everywhere&quot; серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт) - фото 2
Вентилятор напольный &quot;making Оasis everywhere&quot; серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт) - фото 3
Вентилятор напольный &quot;making Оasis everywhere&quot; серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт) - фото 4
Вентилятор напольный &quot;making Оasis everywhere&quot; серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт) - фото 5
Вентилятор напольный &quot;making Оasis everywhere&quot; серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт) - фото 6
Вентилятор напольный &quot;making Оasis everywhere&quot; серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт) - фото 7
Вентилятор напольный &quot;making Оasis everywhere&quot; серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт) - фото 8
Вентилятор напольный &quot;making Оasis everywhere&quot; серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт) - фото 9
Вентилятор напольный &quot;making Оasis everywhere&quot; серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт) - фото 10
Вентилятор напольный &quot;making Оasis everywhere&quot; серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт) - фото 11
Вентилятор напольный &quot;making Оasis everywhere&quot; серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт) - фото 12
Вентилятор напольный &quot;making Оasis everywhere&quot; серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт) - фото 13
Вентилятор напольный &quot;making Оasis everywhere&quot; серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт) - фото 14
Вентилятор напольный &quot;making Оasis everywhere&quot; серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт) - фото 15
Вентилятор напольный &quot;making Оasis everywhere&quot; серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт) - фото 16
Вентилятор напольный &quot;making Оasis everywhere&quot; серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт) - фото 17
Вентилятор напольный &quot;making Оasis everywhere&quot; серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт)
  • Вентилятор напольный &quot;making Оasis everywhere&quot; серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт) - фото 1
  • Вентилятор напольный &quot;making Оasis everywhere&quot; серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт) - фото 2
  • Вентилятор напольный &quot;making Оasis everywhere&quot; серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт) - фото 3
  • Вентилятор напольный &quot;making Оasis everywhere&quot; серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт) - фото 4
  • Вентилятор напольный &quot;making Оasis everywhere&quot; серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт) - фото 5
  • Вентилятор напольный &quot;making Оasis everywhere&quot; серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт) - фото 6
  • Вентилятор напольный &quot;making Оasis everywhere&quot; серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт) - фото 7
  • Вентилятор напольный &quot;making Оasis everywhere&quot; серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт) - фото 8
  • Вентилятор напольный &quot;making Оasis everywhere&quot; серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт) - фото 9
  • Вентилятор напольный &quot;making Оasis everywhere&quot; серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт) - фото 10
  • Вентилятор напольный &quot;making Оasis everywhere&quot; серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт) - фото 11
  • Вентилятор напольный &quot;making Оasis everywhere&quot; серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт) - фото 12
  • Вентилятор напольный &quot;making Оasis everywhere&quot; серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт) - фото 13
  • Вентилятор напольный &quot;making Оasis everywhere&quot; серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт) - фото 14
  • Вентилятор напольный &quot;making Оasis everywhere&quot; серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт) - фото 15
  • Вентилятор напольный &quot;making Оasis everywhere&quot; серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт) - фото 16
  • Вентилятор напольный &quot;making Оasis everywhere&quot; серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт) - фото 17
  • Вентилятор напольный &quot;making Оasis everywhere&quot; серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703057
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Характеристики

Бренд
Oasis
Тип товара
серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт)
Размеры в упаковке, см
65х43х43
Вес, кг.
2.2

Описание товара Вентилятор напольный "making Оasis everywhere" серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт)

Вентиляторы

Отзывы о товаре Вентилятор напольный "making Оasis everywhere" серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт)




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Характеристики
Бренд
Oasis
Тип товара
серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт)
Описание
Вентиляторы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор напольный "making Оasis everywhere" серия VF-40PWG (2 шт. в коробке)(выписывать кратно 2)(цена указана за 1 шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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