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Вафельница Maunfeld MF-1434R купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вафельница Maunfeld MF-1434R

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Вафельница Maunfeld MF-1434R - фото 1
Вафельница Maunfeld MF-1434R - фото 2
Вафельница Maunfeld MF-1434R - фото 3
Вафельница Maunfeld MF-1434R - фото 4
Вафельница Maunfeld MF-1434R - фото 5
Вафельница Maunfeld MF-1434R - фото 6
Вафельница Maunfeld MF-1434R - фото 7
Вафельница Maunfeld MF-1434R - фото 8
Вафельница Maunfeld MF-1434R - фото 9
Вафельница Maunfeld MF-1434R - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вафельница
  • Вафельница Maunfeld MF-1434R - фото 1
  • Вафельница Maunfeld MF-1434R - фото 2
  • Вафельница Maunfeld MF-1434R - фото 3
  • Вафельница Maunfeld MF-1434R - фото 4
  • Вафельница Maunfeld MF-1434R - фото 5
  • Вафельница Maunfeld MF-1434R - фото 6
  • Вафельница Maunfeld MF-1434R - фото 7
  • Вафельница Maunfeld MF-1434R - фото 8
  • Вафельница Maunfeld MF-1434R - фото 9
  • Вафельница Maunfeld MF-1434R - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 474818
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Характеристики

Бренд
Maunfeld
Тип товара
Вафельница
Размеры в упаковке, см
25х18х12
Вес, кг.
1.8

Описание товара Вафельница Maunfeld MF-1434R

Дизайнерская прямоугольная вафельница мощностью 700 Вт на две венские вафли. С индикатором нагрева и готовности. Съемные пластины с антипригарным покрытием. Зажим для идеального приготовления вафель и для удобного хранения вафельницы. Антипригарное покрытие обеспечивает равномерное приготовление вафель.

Отзывы о товаре Вафельница Maunfeld MF-1434R




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Характеристики
Бренд
Maunfeld
Тип товара
Вафельница
Описание
Дизайнерская прямоугольная вафельница мощностью 700 Вт на две венские вафли. С индикатором нагрева и готовности. Съемные пластины с антипригарным покрытием. Зажим для идеального приготовления вафель и для удобного хранения вафельницы. Антипригарное покрытие обеспечивает равномерное приготовление вафель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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