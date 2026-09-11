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Смеситель для кухни DECOROOM DR71 (DR71022) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни DECOROOM DR71 (DR71022)

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Смеситель для кухни DECOROOM DR71 DR71022 - фото 1
Смеситель для кухни DECOROOM DR71 DR71022 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
  • Смеситель для кухни DECOROOM DR71 DR71022 - фото 1
  • Смеситель для кухни DECOROOM DR71 DR71022 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 471655
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Характеристики

Бренд
DECOROOM
Тип товара
Смесители для кухни
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х20х10
Вес, кг.
2.02

Описание товара Смеситель для кухни DECOROOM DR71 (DR71022)

Смеситель произведен из высококачественной латуни, соответствующей нормам ГОСТ и СанПин, что обеспечивает длительный срок службы и безопасность применения. Смеситель Decoroom имеет устойчивое покрытие, которое защитит сантехнику от воздействия агрессивных моющих средств, предупреждает появления разводов и пятен, а также обладает антибактериальными свойствами. Смеситель Decoroom, прекрасно дополнит концепцию вашей ванной комнаты. Отличительной особенностью смесителя Decoroom, является высокий уровень послепродажного обслуживания. Сервисные центры расположены более чем в 150 городах. На все изделия Decoroom распространяется надежного сервиса. Средний срок службы 15 лет.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни DECOROOM DR71 (DR71022)




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Характеристики
Бренд
DECOROOM
Тип товара
Смесители для кухни
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель произведен из высококачественной латуни, соответствующей нормам ГОСТ и СанПин, что обеспечивает длительный срок службы и безопасность применения. Смеситель Decoroom имеет устойчивое покрытие, которое защитит сантехнику от воздействия агрессивных моющих средств, предупреждает появления разводов и пятен, а также обладает антибактериальными свойствами. Смеситель Decoroom, прекрасно дополнит концепцию вашей ванной комнаты. Отличительной особенностью смесителя Decoroom, является высокий уровень послепродажного обслуживания. Сервисные центры расположены более чем в 150 городах. На все изделия Decoroom распространяется надежного сервиса. Средний срок службы 15 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
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