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Смеситель для кухонной мойки KAISER ECO (66) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухонной мойки KAISER ECO (66)

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Смеситель для кухонной мойки KAISER ECO (66) - фото 2
Смеситель для кухонной мойки KAISER ECO (66) - фото 3
Смеситель для кухонной мойки KAISER ECO (66) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
216
Длина излива
198
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухонной мойки KAISER ECO (66) - фото 1
  • Смеситель для кухонной мойки KAISER ECO (66) - фото 2
  • Смеситель для кухонной мойки KAISER ECO (66) - фото 3
  • Смеситель для кухонной мойки KAISER ECO (66) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 471128
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Характеристики

Бренд
Kaiser
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
216
Длина излива
198
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
83х53х33
Вес, кг.
13.5

Описание товара Смеситель для кухонной мойки KAISER ECO (66)

Изделие предназначено для регулирования температуры и расхода воды. Смеситель KAISER Eco 00066 Chrome может использоваться с накопителями, работающими под давлением, прямоточными водонагревателями с термическим и гидравлическим управлением. Эксплуатация с безнапорными накопителями, не создающими давления, не предусмотрена.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки KAISER ECO (66)




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Характеристики
Бренд
Kaiser
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
216
Длина излива
198
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Россия
Описание
Изделие предназначено для регулирования температуры и расхода воды. Смеситель KAISER Eco 00066 Chrome может использоваться с накопителями, работающими под давлением, прямоточными водонагревателями с термическим и гидравлическим управлением. Эксплуатация с безнапорными накопителями, не создающими давления, не предусмотрена.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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