Полотенцедержатель FIXSEN Square трубчатый (FX-93101A)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Полотенцедержатель FIXSEN Square трубчатый (FX-93101A)
Легкий и лаконичный дизайн сочетается с функциональностью и удобством. Сверхтонкое литое основание толщиной всего 4 миллиметра позволяет почувствовать свободу окружающего пространства в лучших традициях минимализма. Отсутствие излишнего декора, все максимально сдержанно и аккуратно. Изделия полностью выполнены из качественного металла с хромовым покрытием и не подвержены изменению цвета и жесткости. Благодаря креплению на двустороннюю вспененную ленту VHBTM аксессуары надежно закрепляются практически на любую поверхность в течении 15 секунд. Клеевой слой акриловой ленты плотно прилегает даже к пористым поверхностям и способен выдерживать значительные нагрузки. Универсальное крепление легко демонтируется, не оставляя следов на стене. При необходимости аксессуары легко переместить на другое место, используя сменные клеевые пластины.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 380 руб. 2 430 руб.595 руб. в СплитСтакан для зубных щеток Timo Saona хром (13031/00)
-
В наличииЦена 2 750 руб. 3 330 руб.688 руб. в СплитПолка FIXSEN Best стеклянная (FX-71603)
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитДвойной крючок Hansgrohe AddStories 41755670 матовый черный
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги Hansgrohe Logis Universal 4172600...
-
В наличииЦена 3 410 руб.853 руб. в СплитДозатор для жидкого мыла Hansgrohe Logis Universal 41714000
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитДвойной крючок Hansgrohe AddStories 41755140 бронза
-
В наличииЦена 3 720 руб.930 руб. в СплитМыльница Hansgrohe AddStories 41746000 хром
-
В наличииЦена 3 770 руб.943 руб. в СплитСтаканчик для зубных щеток Hansgrohe AddStories 41749000 хром
-
В наличииЦена 3 790 руб. 4 050 руб.948 руб. в СплитДержатель для стаканчика AM.PM Gem A9034300 хром
-
В наличииЦена 3 830 руб.958 руб. в СплитКольевой держатель для полотенец Hansgrohe AddStories 41754700 м...
-
В наличииЦена 3 890 руб. 4 410 руб.973 руб. в СплитПолка стеклянная AM.PM Sense L A7455100 серебристый
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитКольевой держатель для полотенец Hansgrohe AddStories 41754000 х...
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Отзывы о товаре Полотенцедержатель FIXSEN Square трубчатый (FX-93101A)