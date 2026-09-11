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Полотенцедержатель FIXSEN Square трубчатый (FX-93101A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полотенцедержатель FIXSEN Square трубчатый (FX-93101A)

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Полотенцедержатель FIXSEN Square трубчатый (FX-93101A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 470735
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Держатель полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
63х10х7
Вес, г.
480

Описание товара Полотенцедержатель FIXSEN Square трубчатый (FX-93101A)

Легкий и лаконичный дизайн сочетается с функциональностью и удобством. Сверхтонкое литое основание толщиной всего 4 миллиметра позволяет почувствовать свободу окружающего пространства в лучших традициях минимализма. Отсутствие излишнего декора, все максимально сдержанно и аккуратно. Изделия полностью выполнены из качественного металла с хромовым покрытием и не подвержены изменению цвета и жесткости. Благодаря креплению на двустороннюю вспененную ленту VHBTM аксессуары надежно закрепляются практически на любую поверхность в течении 15 секунд. Клеевой слой акриловой ленты плотно прилегает даже к пористым поверхностям и способен выдерживать значительные нагрузки. Универсальное крепление легко демонтируется, не оставляя следов на стене. При необходимости аксессуары легко переместить на другое место, используя сменные клеевые пластины.

Отзывы о товаре Полотенцедержатель FIXSEN Square трубчатый (FX-93101A)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Держатель полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Легкий и лаконичный дизайн сочетается с функциональностью и удобством. Сверхтонкое литое основание толщиной всего 4 миллиметра позволяет почувствовать свободу окружающего пространства в лучших традициях минимализма. Отсутствие излишнего декора, все максимально сдержанно и аккуратно. Изделия полностью выполнены из качественного металла с хромовым покрытием и не подвержены изменению цвета и жесткости. Благодаря креплению на двустороннюю вспененную ленту VHBTM аксессуары надежно закрепляются практически на любую поверхность в течении 15 секунд. Клеевой слой акриловой ленты плотно прилегает даже к пористым поверхностям и способен выдерживать значительные нагрузки. Универсальное крепление легко демонтируется, не оставляя следов на стене. При необходимости аксессуары легко переместить на другое место, используя сменные клеевые пластины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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