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Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005)

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Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 1
Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 2
Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 3
Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 4
Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 5
Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 6
Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 7
Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 8
Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 9
Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 10
Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 11
Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 12
Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 13
Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 14
Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 15
Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 16
Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессоры
Тип компрессора
поршневой ременной
Индикация и дисплеи
манометр
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
  • Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 1
  • Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 2
  • Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 3
  • Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 4
  • Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 5
  • Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 6
  • Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 7
  • Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 8
  • Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 9
  • Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 10
  • Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 11
  • Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 12
  • Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 13
  • Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 14
  • Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 15
  • Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 16
  • Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 350 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 469529
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005)
6 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессоры
Тип компрессора
поршневой ременной
Индикация и дисплеи
манометр
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Мощность, Вт
1100
Количество цилиндров
1
Количество ступеней сжатия
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х61х30
Вес, кг.
6.5

Описание товара Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005)

Безмасляный компрессор предназначен для пневмопистолетов, продувочного инструмента и другого оборудования, исключающего контакт с маслом. Высокой производительности в 180 л/мин вполне хватит, чтобы подкачать шины, продуть технику, провести частичную подкраску и обеспечить выполнение других технических работ. Компрессор выполнен в виде моноблока, что очень удобно для его хранения, переноски и размещения на рабочей площадке. Отсутствие ресивера и безмасляная технология позволяют получать чистый воздух без примесей влаги и масляных паров. Также отпадает необходимость проверять давление в ресивере и удалять конденсат после рабочего цикла. К компрессору прилагается большой набор переходников и насадок, универсальный пневмопистолет, быстросъемное соединение со сменными соплами для накачивания шин и продувки воздухом. Поэтому пользователю не придется тратить время на поиски комплектующих.



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Отзывы о товаре Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессоры
Тип компрессора
поршневой ременной
Индикация и дисплеи
манометр
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Мощность, Вт
1100
Количество цилиндров
1
Количество ступеней сжатия
1
Страна производитель
Китай
Описание
Безмасляный компрессор предназначен для пневмопистолетов, продувочного инструмента и другого оборудования, исключающего контакт с маслом. Высокой производительности в 180 л/мин вполне хватит, чтобы подкачать шины, продуть технику, провести частичную подкраску и обеспечить выполнение других технических работ. Компрессор выполнен в виде моноблока, что очень удобно для его хранения, переноски и размещения на рабочей площадке. Отсутствие ресивера и безмасляная технология позволяют получать чистый воздух без примесей влаги и масляных паров. Также отпадает необходимость проверять давление в ресивере и удалять конденсат после рабочего цикла. К компрессору прилагается большой набор переходников и насадок, универсальный пневмопистолет, быстросъемное соединение со сменными соплами для накачивания шин и продувки воздухом. Поэтому пользователю не придется тратить время на поиски комплектующих.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - по цене 6350 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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