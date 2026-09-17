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Компрессор DENZEL 58021, DLS650/10 безмаслянный малошумный 650 Вт, 120 л/мин, ресивер 10 л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компрессор DENZEL 58021, DLS650/10 безмаслянный малошумный 650 Вт, 120 л/мин, ресивер 10 л

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Компрессор DENZEL 58021, DLS650/10 безмаслянный малошумный 650 Вт, 120 л/мин, ресивер 10 л - фото 1
Компрессор DENZEL 58021, DLS650/10 безмаслянный малошумный 650 Вт, 120 л/мин, ресивер 10 л - фото 2
Компрессор DENZEL 58021, DLS650/10 безмаслянный малошумный 650 Вт, 120 л/мин, ресивер 10 л - фото 3
Компрессор DENZEL 58021, DLS650/10 безмаслянный малошумный 650 Вт, 120 л/мин, ресивер 10 л - фото 4
Компрессор DENZEL 58021, DLS650/10 безмаслянный малошумный 650 Вт, 120 л/мин, ресивер 10 л - фото 5
Компрессор DENZEL 58021, DLS650/10 безмаслянный малошумный 650 Вт, 120 л/мин, ресивер 10 л - фото 6
Компрессор DENZEL 58021, DLS650/10 безмаслянный малошумный 650 Вт, 120 л/мин, ресивер 10 л - фото 7
Компрессор DENZEL 58021, DLS650/10 безмаслянный малошумный 650 Вт, 120 л/мин, ресивер 10 л - фото 8
Компрессор DENZEL 58021, DLS650/10 безмаслянный малошумный 650 Вт, 120 л/мин, ресивер 10 л - фото 9
Компрессор DENZEL 58021, DLS650/10 безмаслянный малошумный 650 Вт, 120 л/мин, ресивер 10 л - фото 10
Компрессор DENZEL 58021, DLS650/10 безмаслянный малошумный 650 Вт, 120 л/мин, ресивер 10 л - фото 11
Компрессор DENZEL 58021, DLS650/10 безмаслянный малошумный 650 Вт, 120 л/мин, ресивер 10 л - фото 12
Компрессор DENZEL 58021, DLS650/10 безмаслянный малошумный 650 Вт, 120 л/мин, ресивер 10 л - фото 13
Компрессор DENZEL 58021, DLS650/10 безмаслянный малошумный 650 Вт, 120 л/мин, ресивер 10 л - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Индикация и дисплеи
манометр
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
  • Компрессор DENZEL 58021, DLS650/10 безмаслянный малошумный 650 Вт, 120 л/мин, ресивер 10 л - фото 1
  • Компрессор DENZEL 58021, DLS650/10 безмаслянный малошумный 650 Вт, 120 л/мин, ресивер 10 л - фото 2
  • Компрессор DENZEL 58021, DLS650/10 безмаслянный малошумный 650 Вт, 120 л/мин, ресивер 10 л - фото 3
  • Компрессор DENZEL 58021, DLS650/10 безмаслянный малошумный 650 Вт, 120 л/мин, ресивер 10 л - фото 4
  • Компрессор DENZEL 58021, DLS650/10 безмаслянный малошумный 650 Вт, 120 л/мин, ресивер 10 л - фото 5
  • Компрессор DENZEL 58021, DLS650/10 безмаслянный малошумный 650 Вт, 120 л/мин, ресивер 10 л - фото 6
  • Компрессор DENZEL 58021, DLS650/10 безмаслянный малошумный 650 Вт, 120 л/мин, ресивер 10 л - фото 7
  • Компрессор DENZEL 58021, DLS650/10 безмаслянный малошумный 650 Вт, 120 л/мин, ресивер 10 л - фото 8
  • Компрессор DENZEL 58021, DLS650/10 безмаслянный малошумный 650 Вт, 120 л/мин, ресивер 10 л - фото 9
  • Компрессор DENZEL 58021, DLS650/10 безмаслянный малошумный 650 Вт, 120 л/мин, ресивер 10 л - фото 10
  • Компрессор DENZEL 58021, DLS650/10 безмаслянный малошумный 650 Вт, 120 л/мин, ресивер 10 л - фото 11
  • Компрессор DENZEL 58021, DLS650/10 безмаслянный малошумный 650 Вт, 120 л/мин, ресивер 10 л - фото 12
  • Компрессор DENZEL 58021, DLS650/10 безмаслянный малошумный 650 Вт, 120 л/мин, ресивер 10 л - фото 13
  • Компрессор DENZEL 58021, DLS650/10 безмаслянный малошумный 650 Вт, 120 л/мин, ресивер 10 л - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 860 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745419
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Компрессор DENZEL 58021, DLS650/10 безмаслянный малошумный 650 Вт, 120 л/мин, ресивер 10 л
7 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Индикация и дисплеи
манометр
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
650
Количество цилиндров
2
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
10
Безмаслянный
да
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х20
Вес, кг.
15.03

Описание товара Компрессор DENZEL 58021, DLS650/10 безмаслянный малошумный 650 Вт, 120 л/мин, ресивер 10 л

Компрессор предназначен для использования как в домашних условиях, так и в автосервисах, на строительных площадках и при производстве мебели. Производство сжатого воздуха осуществляется без масла и не наносит урон экологии. На выходе не нужно иметь дело с масляным туманом, что очень важно при проведении малярных работ. К компрессору могут быть подключены краскопульты, пневмограверы и пневмонейлеры, простые пневмоинструменты для подкачки шин, продувки техники или отдельных деталей.,При мощности 650 Вт компрессор работает очень тихо за счет двухцилиндровой компоновки и низких оборотов двигателя (1400 об/мин), громкость снижена до уровня холодильника. Коаксиальный привод обеспечивает стабильную подачу сжатого до 8 атм. воздуха со скоростью 120 л/мин в компактный ресивер емкостью 10 литров.

Преимущества

Отзывы о товаре Компрессор DENZEL 58021, DLS650/10 безмаслянный малошумный 650 Вт, 120 л/мин, ресивер 10 л




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Индикация и дисплеи
манометр
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
650
Количество цилиндров
2
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
10
Развернуть
Безмаслянный
да
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Описание

Компрессор предназначен для использования как в домашних условиях, так и в автосервисах, на строительных площадках и при производстве мебели. Производство сжатого воздуха осуществляется без масла и не наносит урон экологии. На выходе не нужно иметь дело с масляным туманом, что очень важно при проведении малярных работ. К компрессору могут быть подключены краскопульты, пневмограверы и пневмонейлеры, простые пневмоинструменты для подкачки шин, продувки техники или отдельных деталей.,При мощности 650 Вт компрессор работает очень тихо за счет двухцилиндровой компоновки и низких оборотов двигателя (1400 об/мин), громкость снижена до уровня холодильника. Коаксиальный привод обеспечивает стабильную подачу сжатого до 8 атм. воздуха со скоростью 120 л/мин в компактный ресивер емкостью 10 литров.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор DENZEL 58021, DLS650/10 безмаслянный малошумный 650 Вт, 120 л/мин, ресивер 10 л - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7860 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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