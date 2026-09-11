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Чайник электрический Supra KES-1845S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Supra KES-1845S

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Чайник электрический Supra KES-1845S
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.8
Тип нагревательного элемента
закрытый нагревательный элемент
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 469034
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Характеристики

Бренд
SUPRA
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
вращение корпуса на 360°, световой индикатор работы, отсек для хранения электрошнура
Дополнительный цвет
черный
Защита
отключение при закипании, при снятии, при отсутствии воды
Основной цвет
медный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.8
Тип нагревательного элемента
закрытый нагревательный элемент
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, г.
875

Описание товара Чайник электрический Supra KES-1845S

Стильный электрический чайник SUPRA KES-1845S из нержавеющий стали красивого медного цвета станет оригинальным украшением вашей кухни и прекрасным подарком друзьям и родственникам на любой праздник или новоселье. Чайник прост в управлении и имеет оптимальный набор характеристик. Объем 1,8 литра и мощность 1500 Вт позволяют быстро вскипятить воду на всю семью, а благодаря вращающейся на 360 градусов подставке, можно повернуть носик чайника в удобное положение. В основании чайника имеется отсек для шнура, с помощью которого вы можете оставить шнур того размера, который нужен именно на вашей кухне. Большая эргономичная ручка выполнена с учетом анатомического строения ладони.

Отзывы о товаре Чайник электрический Supra KES-1845S




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Характеристики
Бренд
SUPRA
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
вращение корпуса на 360°, световой индикатор работы, отсек для хранения электрошнура
Дополнительный цвет
черный
Защита
отключение при закипании, при снятии, при отсутствии воды
Основной цвет
медный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.8
Развернуть
Тип нагревательного элемента
закрытый нагревательный элемент
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный электрический чайник SUPRA KES-1845S из нержавеющий стали красивого медного цвета станет оригинальным украшением вашей кухни и прекрасным подарком друзьям и родственникам на любой праздник или новоселье. Чайник прост в управлении и имеет оптимальный набор характеристик. Объем 1,8 литра и мощность 1500 Вт позволяют быстро вскипятить воду на всю семью, а благодаря вращающейся на 360 градусов подставке, можно повернуть носик чайника в удобное положение. В основании чайника имеется отсек для шнура, с помощью которого вы можете оставить шнур того размера, который нужен именно на вашей кухне. Большая эргономичная ручка выполнена с учетом анатомического строения ладони.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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