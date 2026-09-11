Чайник электрический Supra KES-1845S
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Чайник электрический Supra KES-1845S
Стильный электрический чайник SUPRA KES-1845S из нержавеющий стали красивого медного цвета станет оригинальным украшением вашей кухни и прекрасным подарком друзьям и родственникам на любой праздник или новоселье. Чайник прост в управлении и имеет оптимальный набор характеристик. Объем 1,8 литра и мощность 1500 Вт позволяют быстро вскипятить воду на всю семью, а благодаря вращающейся на 360 градусов подставке, можно повернуть носик чайника в удобное положение. В основании чайника имеется отсек для шнура, с помощью которого вы можете оставить шнур того размера, который нужен именно на вашей кухне. Большая эргономичная ручка выполнена с учетом анатомического строения ладони.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 170 руб.293 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7616R Red
-
В наличииЦена 1 220 руб.305 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7616I WHITE/IVORY
-
В наличииЦена 1 370 руб.343 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7616S WHITE/SYMBIO
-
В наличииЦена 1 590 руб.398 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7617B BLACK
-
В наличииЦена 1 930 руб.483 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7640 Black
-
В наличииЦена 2 040 руб. 2 790 руб.510 руб. в СплитЧайник электрический стеклянный Joyami Electric Kettle 1,5л JDS0...
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитЧайник электрический Kitfort КТ-8716
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK1274E ECRU
-
В наличииЦена 2 730 руб. 2 970 руб.683 руб. в СплитЧайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK1274 INOX
-
В наличииЦена 3 200 руб.800 руб. в СплитЧайник электрический Philips HD9306/02
-
В наличииЦена 4 150 руб. 6 840 руб.1038 руб. в СплитЧайник электрический Bosch TWK2M164
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Отзывы о товаре Чайник электрический Supra KES-1845S