Чайник электрический Vitek VT-1150 1.8л. 1700Вт серебристый (нерж.сталь)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
21x23x16 см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703763
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Комплектация
документация, подставка для чайника со шнуром питания
Материал корпуса
металл
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
21x23x16 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х19
Вес, кг.
1
Описание товара Чайник электрический Vitek VT-1150 1.8л. 1700Вт серебристый (нерж.сталь)
Электрический чайник, мощность 2200 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса нерж. сталь, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: индикация включения, подставка с вращением на 360°.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Бренд
Тип товара
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Комплектация
документация, подставка для чайника со шнуром питания
Материал корпуса
металл
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
21x23x16 см
Страна производитель
Китай
Электрический чайник, мощность 2200 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса нерж. сталь, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: индикация включения, подставка с вращением на 360°.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Чайник электрический Vitek VT-1150 1.8л. 1700Вт серебристый (нерж.сталь) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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