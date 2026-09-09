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Чайник электрический Supra KES-2001 серебристый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Supra KES-2001 серебристый/черный

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Чайник электрический Supra KES-2001 серебристый/черный - фото 1
Чайник электрический Supra KES-2001 серебристый/черный - фото 2
Чайник электрический Supra KES-2001 серебристый/черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Материал корпуса
стекло
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
  • Чайник электрический Supra KES-2001 серебристый/черный - фото 1
  • Чайник электрический Supra KES-2001 серебристый/черный - фото 2
  • Чайник электрический Supra KES-2001 серебристый/черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 219156
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Характеристики

Бренд
SUPRA
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Материал корпуса
стекло
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, кг.
1.53

Описание товара Чайник электрический Supra KES-2001 серебристый/черный

Электрочайник Supra KES-2001 имеет корпус из экологичного термостойкого стекла. Максимальный объем составляет 1,7 литра, а мощность 2200 Вт. Среди особенностей данной модели можно выделить закрытый нагревательный элемент, индикацию включения, вращение корпуса на 360 градусов и автоматическое отключение.

Отзывы о товаре Чайник электрический Supra KES-2001 серебристый/черный




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Характеристики
Бренд
SUPRA
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Материал корпуса
стекло
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник Supra KES-2001 имеет корпус из экологичного термостойкого стекла. Максимальный объем составляет 1,7 литра, а мощность 2200 Вт. Среди особенностей данной модели можно выделить закрытый нагревательный элемент, индикацию включения, вращение корпуса на 360 градусов и автоматическое отключение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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