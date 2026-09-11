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Микроволновая печь Tesler MM-2002 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Tesler MM-2002 Black

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Микроволновая печь Tesler MM-2002 Black - фото 1
Микроволновая печь Tesler MM-2002 Black - фото 2
Микроволновая печь Tesler MM-2002 Black - фото 3
Микроволновая печь Tesler MM-2002 Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
  • Микроволновая печь Tesler MM-2002 Black - фото 1
  • Микроволновая печь Tesler MM-2002 Black - фото 2
  • Микроволновая печь Tesler MM-2002 Black - фото 3
  • Микроволновая печь Tesler MM-2002 Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 468579
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Характеристики

Бренд
Tesler
Тип товара
Микроволновые печи
Размеры в упаковке, см
46х36х26
Вес, кг.
10.5

Описание товара Микроволновая печь Tesler MM-2002 Black

Микроволновая печь самого востребованного объема (20 литров) отлично подойдет как для приготовления, так и для разогрева, а также размораживания пищи. Несомненное достоинство этой микроволновой печи - удобное и понятное механическое управление (выбор мощности и времени работы). Благодаря внутреннему эмалевому покрытию, камеру СВЧ-печи легко мыть, она неприхотлива и проста в обращении, а стильная внешность позволит ей стать настоящим украшением вашей кухни. СВЧ печь Tesler MM-2002 выполнена из прочных и безопасных материалов, будь то стекло сталь или пластик - вы можете быть уверенны в высоком качестве и долговечности. В конструкции используются современные решения, призванные оградить человека от воздействия микроволнового излучения, а простые и надежные органы управления гарантируют долгий срок службы и простоту пользования.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Tesler MM-2002 Black




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Характеристики
Бренд
Tesler
Тип товара
Микроволновые печи
Описание
Микроволновая печь самого востребованного объема (20 литров) отлично подойдет как для приготовления, так и для разогрева, а также размораживания пищи. Несомненное достоинство этой микроволновой печи - удобное и понятное механическое управление (выбор мощности и времени работы). Благодаря внутреннему эмалевому покрытию, камеру СВЧ-печи легко мыть, она неприхотлива и проста в обращении, а стильная внешность позволит ей стать настоящим украшением вашей кухни. СВЧ печь Tesler MM-2002 выполнена из прочных и безопасных материалов, будь то стекло сталь или пластик - вы можете быть уверенны в высоком качестве и долговечности. В конструкции используются современные решения, призванные оградить человека от воздействия микроволнового излучения, а простые и надежные органы управления гарантируют долгий срок службы и простоту пользования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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