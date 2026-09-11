Микроволновая печь Tesler MM-2002 Black
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Tesler MM-2002 Black
Микроволновая печь самого востребованного объема (20 литров) отлично подойдет как для приготовления, так и для разогрева, а также размораживания пищи. Несомненное достоинство этой микроволновой печи - удобное и понятное механическое управление (выбор мощности и времени работы). Благодаря внутреннему эмалевому покрытию, камеру СВЧ-печи легко мыть, она неприхотлива и проста в обращении, а стильная внешность позволит ей стать настоящим украшением вашей кухни. СВЧ печь Tesler MM-2002 выполнена из прочных и безопасных материалов, будь то стекло сталь или пластик - вы можете быть уверенны в высоком качестве и долговечности. В конструкции используются современные решения, призванные оградить человека от воздействия микроволнового излучения, а простые и надежные органы управления гарантируют долгий срок службы и простоту пользования.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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