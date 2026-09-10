Утюг Scarlett SC-SI30P15 красный

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 465769
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Дерзкий, кораллово-красный цвет украшает утюг SC-SI30P15. Прибор обладает мощностью 2000 Вт и оснащен антипригарной поверхностью, которая помогает сохранить цвет и внешний вид ткани надолго. Функция Антинакипь обеспечит долгий срок службы утюга. Вертикальное отпаривание, паровой удар 120 г/мин, регулировка степени отпаривания до 40 г/мин помогут превратить утомительный процесс глажки белья в приятные домашние хлопоты. Световой индикатор нагрева делает пользование SC-SI30P15 простым и интуитивно понятным. Носик хорошо продуманной формы проникает в ткань между швами и пуговицами, позволяя достичь наилучшего результата. Шаровое крепление сетевого шнура препятствует его постоянному спутыванию в процессе использования модели, а вес не даст руке уставать при длительной глажке.
Дерзкий, кораллово-красный цвет украшает утюг SC-SI30P15. Прибор обладает мощностью 2000 Вт и оснащен антипригарной поверхностью, которая помогает сохранить цвет и внешний вид ткани надолго. Функция Антинакипь обеспечит долгий срок службы утюга. Вертикальное отпаривание, паровой удар 120 г/мин, регулировка степени отпаривания до 40 г/мин помогут превратить утомительный процесс глажки белья в приятные домашние хлопоты. Световой индикатор нагрева делает пользование SC-SI30P15 простым и интуитивно понятным. Носик хорошо продуманной формы проникает в ткань между швами и пуговицами, позволяя достичь наилучшего результата. Шаровое крепление сетевого шнура препятствует его постоянному спутыванию в процессе использования модели, а вес не даст руке уставать при длительной глажке.
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