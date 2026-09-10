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Видеокарта Sinotex Ninja NK105TI45F nVidia GTX 1050TI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Sinotex Ninja NK105TI45F nVidia GTX 1050TI

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Видеокарта Sinotex Ninja NK105TI45F nVidia GTX 1050TI - фото 1
Видеокарта Sinotex Ninja NK105TI45F nVidia GTX 1050TI - фото 2
Видеокарта Sinotex Ninja NK105TI45F nVidia GTX 1050TI - фото 3
Видеокарта Sinotex Ninja NK105TI45F nVidia GTX 1050TI - фото 4
Видеокарта Sinotex Ninja NK105TI45F nVidia GTX 1050TI - фото 5
Видеокарта Sinotex Ninja NK105TI45F nVidia GTX 1050TI - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарты
Графический процессор
GeForce GTX 1050 Ti
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1290
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
3840x2160
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта Sinotex Ninja NK105TI45F nVidia GTX 1050TI - фото 1
  • Видеокарта Sinotex Ninja NK105TI45F nVidia GTX 1050TI - фото 2
  • Видеокарта Sinotex Ninja NK105TI45F nVidia GTX 1050TI - фото 3
  • Видеокарта Sinotex Ninja NK105TI45F nVidia GTX 1050TI - фото 4
  • Видеокарта Sinotex Ninja NK105TI45F nVidia GTX 1050TI - фото 5
  • Видеокарта Sinotex Ninja NK105TI45F nVidia GTX 1050TI - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 465666
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Характеристики

Бренд
Ninja
Тип товара
Видеокарты
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1050 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1290
Частота видеопамяти
7000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
3840x2160
Техпроцесс
14
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
225
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х13х10
Вес, кг.
1.45

Описание товара Видеокарта Sinotex Ninja NK105TI45F nVidia GTX 1050TI

Видеоускоритель среднего класса. Хорошо раскрывает игры на максимальных настройках при разрешении HD и на средних настройках при Full HD.



Теги товара: Игровые, NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Sinotex Ninja NK105TI45F nVidia GTX 1050TI




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ninja
Тип товара
Видеокарты
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1050 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1290
Частота видеопамяти
7000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
3840x2160
Техпроцесс
14
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
225
Страна производитель
Китай
Описание
Видеоускоритель среднего класса. Хорошо раскрывает игры на максимальных настройках при разрешении HD и на средних настройках при Full HD.


Теги товара: Игровые, NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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