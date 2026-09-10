Наушники JBL Tune 510BT синий (JBLT510BTBLU)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Tune 510BT синий (JBLT510BTBLU)
Наушники JBL Tune 510BT позволяют наслаждаться мощными басами благодаря технологии JBL Pure Bass без проводов. Эти простые в использовании наушники работают до 40 часов на одном заряде аккумулятора, а, подключив зарядный кабель USB-C всего на пять минут к сети питания, вы получите еще 2 часа воспроизведения. Если вам поступит вызов, когда вы смотрите видео на другом устройстве, JBL Tune 510BT автоматически переключатся на мобильное устройство. Созданные для полного комфорта наушники JBL Tune 510BT оснащены Bluetooth 5.0 и позволяют подключиться к Siri или Google без использования мобильного устройства. Наушники JBL Tune 510BT доступны в нескольких ярких цветах и легко складываются для удобной переноски. Это универсальное решение, которое позволяет наслаждаться музыкой в течение всего дня.
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