Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хлебопечи
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 457030
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Хлебопечь Supra BMS-230 650Вт белый
Если вы задались поиском качественной и надежной бытовой техники для кухни, которая займется приготовлением вкусной и здоровой выпечки в домашних условиях, то хлебопечь Supra BMS-230 – это именно то, что вам подойдет. Аппарат выполнен из инновационного и прочного материала – жароустойчивого пластика белого цвета, который гарантирует, что агрегат способен удачно вписаться в интерьер совершенно любой кухни. Хлебопечь Supra BMS-230 имеет мощность в 650 Вт, которая в сочетании с солидной вместительностью формы разрешает за короткое время приготовить буханку весом до 1000 г.
Встроенный таймер отложенного старта выпекания способен солидно упростить ваши будни. Теперь вам не нужно сидеть около духовки в ожидании момента завершения выпекания. С Supra BMS-230 нужно просто загрузить все необходимые ингредиенты внутрь отделения, выбрать программу и время начала приготовления – и можно спокойно заниматься своими делами. Машина сама включится в указанный час и испечет изделие. Даже если вы пропустите момент завершения программы, хлеб не успеет остыть, т.к. тепло будет поддерживаться внутри хлебопечи еще в течение часа.
Если вы задались поиском качественной и надежной бытовой техники для кухни, которая займется приготовлением вкусной и здоровой выпечки в домашних условиях, то хлебопечь Supra BMS-230 – это именно то, что вам подойдет. Аппарат выполнен из инновационного и прочного материала – жароустойчивого пластика белого цвета, который гарантирует, что агрегат способен удачно вписаться в интерьер совершенно любой кухни. Хлебопечь Supra BMS-230 имеет мощность в 650 Вт, которая в сочетании с солидной вместительностью формы разрешает за короткое время приготовить буханку весом до 1000 г.
Встроенный таймер отложенного старта выпекания способен солидно упростить ваши будни. Теперь вам не нужно сидеть около духовки в ожидании момента завершения выпекания. С Supra BMS-230 нужно просто загрузить все необходимые ингредиенты внутрь отделения, выбрать программу и время начала приготовления – и можно спокойно заниматься своими делами. Машина сама включится в указанный час и испечет изделие. Даже если вы пропустите момент завершения программы, хлеб не успеет остыть, т.к. тепло будет поддерживаться внутри хлебопечи еще в течение часа.
Хлебопечь Supra BMS-230 650Вт белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Хлебопечь Supra BMS-230 650Вт белый