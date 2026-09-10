Ручка перьевая Waterman Graduate Allure 2068196 Black CT
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ручка перьевая Waterman Graduate Allure 2068196 Black CT
Выполненная в классическом дизайне, коллекция GRADUATE бесспортно функциональна и современна. Прочная конструкция и современный дизайн, вне сомнения, понравится тем, кто нуждается в надежных и функциональных письменных принадлежностях, отличающихся изяществом стиля и престижностью. Эти пишущие инструменты идеальны для ежедневного использования. Модель 2019 года, перьевая ручка Waterman Graduate Allure из коллекции Allure. Корпус и колпачок современной и элегантной перьевой ручки выполнен из латуни и покрыт многослойным лаком. Грип-секция изготовлена из высококачественного пластика матового черного цвета, отдельные детали дизайна покрыты хромом. Перьевая ручка оснащается пером из нержавещей стали. Письменный инструмент поставляется в фирменной коробке, в комплекте также присутствует один пробный картридж и гарантийный талон с инструкцией.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитParker Jotter XL Monochrome SE20 - Gold GT, шариковая ручка, M, ...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитРучка шариковая Parker Jotter XL Monochrome SE20 2122755 Pink Go...
-
В наличии БесплатноЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитParker Vector - Stainless Steel, перьевая ручка, M, подар.кор.
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитРучка шариков. Parker IM Vibrant Rings K315 (CW2172941) Marine B...
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитРучка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172966) Blue PVD M ...
-
В наличииЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитРучка перьевая Waterman Graduate Allure 2068195 Blue CT
-
В наличии БесплатноЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитParker набор подарочный Parker Jotter London - шар. ручка Red + ...
-
В наличииЦена 2 890 руб.723 руб. в СплитParker IM Achromatic - Matt Black, ручка-роллер, F, BL, 2127743
-
В наличииЦена 3 010 руб.753 руб. в СплитРучка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172961) Bronze PVD ...
-
В наличии БесплатноЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитParker набор подарочный London Trio, ручка шариковая+ручка гелев...
-
В наличииЦена 3 510 руб.878 руб. в СплитРучка роллер IM Core T321 (1931659) Black GT F черные чернила по...
-
В наличииЦена 4 050 руб.1013 руб. в СплитParker IM Achromatic - Matt Black, перьевая ручка, F, 2127741
Отзывы о товаре Ручка перьевая Waterman Graduate Allure 2068196 Black CT