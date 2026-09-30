Сабвуферная чашка ACV SW39-1003
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чашка сабвуферная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 428291
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х15х5
Вес, г.
200
Описание товара Сабвуферная чашка ACV SW39-1003
Сабвуферная чашка для корпусного сабвуфера, 2-х контактный, золотистые клеммы. Сабвуферные чашки предназначены для встройки в акустический корпус. Подпружиненные терминалы позволят быстро и надёжно подключить акустический кабель сечением 8 Ga. Терминалы подключения оборудованы двумя контактами и имеют защиту от коррозии.
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Сабвуферная чашка для корпусного сабвуфера, 2-х контактный, золотистые клеммы. Сабвуферные чашки предназначены для встройки в акустический корпус. Подпружиненные терминалы позволят быстро и надёжно подключить акустический кабель сечением 8 Ga. Терминалы подключения оборудованы двумя контактами и имеют защиту от коррозии.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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