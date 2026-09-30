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Сабвуферная чашка ACV SW39-1003 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сабвуферная чашка ACV SW39-1003

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Сабвуферная чашка ACV SW39-1003
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чашка сабвуферная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 428291
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Характеристики

Бренд
ACV
Тип товара
Чашка сабвуферная
Размеры в упаковке, см
15х15х5
Вес, г.
200

Описание товара Сабвуферная чашка ACV SW39-1003

Сабвуферная чашка для корпусного сабвуфера, 2-х контактный, золотистые клеммы. Сабвуферные чашки предназначены для встройки в акустический корпус. Подпружиненные терминалы позволят быстро и надёжно подключить акустический кабель сечением 8 Ga. Терминалы подключения оборудованы двумя контактами и имеют защиту от коррозии.

Отзывы о товаре Сабвуферная чашка ACV SW39-1003




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Характеристики
Бренд
ACV
Тип товара
Чашка сабвуферная
Описание
Сабвуферная чашка для корпусного сабвуфера, 2-х контактный, золотистые клеммы. Сабвуферные чашки предназначены для встройки в акустический корпус. Подпружиненные терминалы позволят быстро и надёжно подключить акустический кабель сечением 8 Ga. Терминалы подключения оборудованы двумя контактами и имеют защиту от коррозии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сабвуферная чашка ACV SW39-1003 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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