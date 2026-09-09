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Автомобильная антенна Триада-АН 71-02 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомобильная антенна Триада-АН 71-02

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Автомобильная антенна Триада-АН 71-02
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна автомобильная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 305690
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Характеристики

Бренд
Триада
Тип товара
Антенна автомобильная
Высота, см
4
Дополнительно
длина кабеля 3 м
Особенности
дальность действия 30 км
Ширина, см
9
Размеры в упаковке, см
75х5х2
Вес, г.
200

Описание товара Автомобильная антенна Триада-АН 71-02

Антенна на желобок/водосток Триада-АН 71-02 Всеволновая малогабаритная пассивная радиоантенна наружная поворотная.. Для чего: предназначена для приема радио программ в диапазонах УКВ, FM и АМ каналов. Принцип работы: Антенна основана на классической структуре укороченый полуволновой вибратор. Крепление на струбцине (винтами к желобку), быстро устанавливается и снимается.

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Характеристики
Бренд
Триада
Тип товара
Антенна автомобильная
Высота, см
4
Дополнительно
длина кабеля 3 м
Особенности
дальность действия 30 км
Ширина, см
9
Описание
Антенна на желобок/водосток Триада-АН 71-02 Всеволновая малогабаритная пассивная радиоантенна наружная поворотная.. Для чего: предназначена для приема радио программ в диапазонах УКВ, FM и АМ каналов. Принцип работы: Антенна основана на классической структуре укороченый полуволновой вибратор. Крепление на струбцине (винтами к желобку), быстро устанавливается и снимается.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомобильная антенна Триада-АН 71-02 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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