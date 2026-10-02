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Колодка ISO ACV AD12-1623 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колодка ISO ACV AD12-1623

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Колодка ISO ACV AD12-1623
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
290 руб.  540 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 306049
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Колодка ISO ACV AD12-1623
290 руб. -46%
540 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ACV
Тип товара
Комплектующие
Дополнительно
для автомобилей MAZDA 3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х11х1
Вес, г.
500

Описание товара Колодка ISO ACV AD12-1623

ACV предлагает широкий ассортимент комплектующих для автомобильных аудио- и видеосистем, обеспечивая высокое качество и надежность каждого компонента. Независимо от того, обновляете ли вы существующую систему или устанавливаете новую, комплектующие ACV удовлетворят все ваши потребности.

Отзывы о товаре Колодка ISO ACV AD12-1623




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Характеристики
Бренд
ACV
Тип товара
Комплектующие
Дополнительно
для автомобилей MAZDA 3
Страна производитель
Китай
Описание
ACV предлагает широкий ассортимент комплектующих для автомобильных аудио- и видеосистем, обеспечивая высокое качество и надежность каждого компонента. Независимо от того, обновляете ли вы существующую систему или устанавливаете новую, комплектующие ACV удовлетворят все ваши потребности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колодка ISO ACV AD12-1623 - по цене 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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