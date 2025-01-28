Установочный набор Ural МОЛОТ К4-МТ4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплект установочный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%2 830 руб. 4 016 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 377188
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплект установочный
Дополнительно
материал - омедненный алюминий
Размеры в упаковке, см
25х24х10
Вес, кг.
2.03
Описание товара Установочный набор Ural МОЛОТ К4-МТ4
Высокая перегрузочная способность силовых и акустических кабелей. Высококачественные жилы из омедненного алюминия (Copper Clad Aluminium). Гибкая термостостойкая изоляция. Удобен для монтажа (протяжки). Надежные и защищенные от коррозии и перепадов температур аксессуары.
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Высокая перегрузочная способность силовых и акустических кабелей. Высококачественные жилы из омедненного алюминия (Copper Clad Aluminium). Гибкая термостостойкая изоляция. Удобен для монтажа (протяжки). Надежные и защищенные от коррозии и перепадов температур аксессуары.
Достоинства:
Комментарий:
Добротные провода, длинны хватает с запасом.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший набор, много клемм Единственный минус- это не медь, а омедненный алюминий, из-за этого провода хлипковаты, зачищать надо осторожно. В остальном все супер
Достоинства:
Комментарий:
Полный комплект подключения, сделан качественно
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, цена дешевле чем на оф.сайте, полный комплект, рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
На 3 все проводка алюминий. Толщина на 5 вся продукция в эластичной причиной оплётке в целом рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все в комплекте, ничего не порвано, все как положено, пока не устанавливал
Достоинства:
Комментарий:
Пришло в полной комплектации
Достоинства:
Комментарий:
Взял вот себе наборчик , для домашнего автозвука набор хороший своих денег точно стоит , советую всем :)
Достоинства:
Комментарий:
Алюминий, достаточно толстый кабель , пока не ставил , на вид надежно и качественно, клеммы в копмлекте
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар. Хорошее качество. Всем советую.
Достоинства:
Комментарий:
Нужно протягивать предохранитель из комплекта. Он не в виде колбы сделан, а на винтах(6 гранник)
Достоинства:
Комментарий:
Омедненный алюминий и на питание и на акустику. Силовые провода внушают доверие, очень толстая жила и довольно толстый слой изоляции на них. Провода для динамиков изолированы каким то пластиком что ли, точно не силикон и не резина, слишком твердые, но изоляция вроде не ломается, хотя за такие деньги можно и с силиконовой изоляцией положить, а не пластиковые. Очень короткий провод массы, в моем случае это было проблемой. Длины же остальных проводов вполне хватило, даже с запасом. В комплекте есть наконечники, но нужны клещи для обжатия, причем на силовые провода с такой большой толщиной даже не знаю подойдут ли обычные. Поэтому я лудил, т.к. при самостоятельном монтаже покупать дорогой инструмент чтобы один раз пользоваться жаба душит. По итогу скажу хороший любительский комплект если учитывать вышеуказанные особенности.
Достоинства:
Комментарий:
все работает. пришел во время
Установочный набор Ural МОЛОТ К4-МТ4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Установочный набор Ural МОЛОТ К4-МТ4
Достоинства:
Комментарий:
Добротные провода, длинны хватает с запасом.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший набор, много клемм Единственный минус- это не медь, а омедненный алюминий, из-за этого провода хлипковаты, зачищать надо осторожно. В остальном все супер
Достоинства:
Комментарий:
Полный комплект подключения, сделан качественно
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, цена дешевле чем на оф.сайте, полный комплект, рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
На 3 все проводка алюминий. Толщина на 5 вся продукция в эластичной причиной оплётке в целом рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все в комплекте, ничего не порвано, все как положено, пока не устанавливал
Достоинства:
Комментарий:
Пришло в полной комплектации
Достоинства:
Комментарий:
Взял вот себе наборчик , для домашнего автозвука набор хороший своих денег точно стоит , советую всем :)
Достоинства:
Комментарий:
Алюминий, достаточно толстый кабель , пока не ставил , на вид надежно и качественно, клеммы в копмлекте
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар. Хорошее качество. Всем советую.
Достоинства:
Комментарий:
Нужно протягивать предохранитель из комплекта. Он не в виде колбы сделан, а на винтах(6 гранник)
Достоинства:
Комментарий:
Омедненный алюминий и на питание и на акустику. Силовые провода внушают доверие, очень толстая жила и довольно толстый слой изоляции на них. Провода для динамиков изолированы каким то пластиком что ли, точно не силикон и не резина, слишком твердые, но изоляция вроде не ломается, хотя за такие деньги можно и с силиконовой изоляцией положить, а не пластиковые. Очень короткий провод массы, в моем случае это было проблемой. Длины же остальных проводов вполне хватило, даже с запасом. В комплекте есть наконечники, но нужны клещи для обжатия, причем на силовые провода с такой большой толщиной даже не знаю подойдут ли обычные. Поэтому я лудил, т.к. при самостоятельном монтаже покупать дорогой инструмент чтобы один раз пользоваться жаба душит. По итогу скажу хороший любительский комплект если учитывать вышеуказанные особенности.
Достоинства:
Комментарий:
все работает. пришел во время